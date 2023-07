На рынке появился российский индекс аффинированного золота

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Методика расчета биржевого индекса аффинированного золота одобрена межведомственной рабочей группой. Индекс рассчитывает Московская Биржа в рублях на основании сделок, заключенных на биржевых торгах.

В настоящее время индекс уже используется для определения цены исполнения расчетного фьючерсного контракта на золото. Также он может выступить ориентиром внутренней биржевой стоимости золота не только для банков и других участников финансового рынка, включая розничных инвесторов, но и для золотодобывающих компаний, промышленных потребителей. Индекс аффинированного золота войдет в национальную систему ценовых индикаторов. Фото на превью: Александр Рюмин / ТАСС

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI