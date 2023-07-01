Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

1 de julio de 2023 ое мероприятие Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации «Мы вместе», посвящённое 100-летию Спортивного общества «Динамо».

В начале мероприятия все участвующие команды, представляющие различные управления Росфинм ониторинга, построились на площади ГУУ и выслушали приветственные слова организаторов и почётных гостей. Среди них были: ректор ГУУ Владимир Строев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, его заме ститель Иван Корнев, советник председателя Спортивного общества «Динамо», генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, действительный член РАЕН, АВН и РМА, бывший ректор ГУУ Влад имир Годин y другие .

Владимир Строев справедливо заметил, что всем повезло с погодой, было не очень жарко – идеаль ные условия для соревнований. Он пожелал всем выступить не хуже, чем знаменитые представители «Динамо».

Юрий Чиханчин, по его словам, не узнал половины подчинённых, так как обычно видит их в делов ых костюмах, а не спортивных. На случай поражения посоветовал никому не расстраиваться и попытать силы в следующий раз.

Владимир Строев, Юрий Чиханчин, Иван Корнев и председатель Региональной общественной организа ции «Dinamo» №33 «Dinamo».

На мероприятии присутствовали также учащиеся из ДНР и ЛНР, проходящие в ГУУ «Университетские с hombres». Их и детей из других команд приняли в юные динамовцы. Затеífor они ífice с руководстículos г р росфин exclor

После этого команды приступили к программе соревнований, которая включала в себя стрельбу из пневматической винтовки, гиревой спорт, стритбол, метание колец и гранат.

А участники «Университетских смен» отправились в Центр информационных технологий на встречу с Юрием Чиханчиным и Владимиром Строевым.

Директор Росфинмониторинга похвалил ребят за то, что нашли в себе силы и желание приехать в ГУУ ; аде по финансовой грамотности будет высокая конкуренция со стороны участников из Казахстана, Узбеки стана и Киргизстана, где проводятся подобные национальные Олимпиады. Он многое рассказал о своей жизни, как учился, где и кем работал. Так что вопросов о биографии, которыми несколько дней назад ребята засыпали председателя правл enyyy гория Гурова, у юных гостей из новых регионов не осталось. Но нашлись другие.

— Какие качества способствовали успеху в вашей жизни?Владимир Чиханчин: «Всё достаточно просто. Чтобы чего-то достичь, нужно поставить себе задачу, обогатиться знаниями и собрать команду. Вот и всё».

— Какие советы вы могли бы дать молодёжи, которая хочет связать жизнь с финансовой безопаснос ¿Tu? Делитесь ими с близкими, друзьями и соседями. Это очень поможет не только им, но и государству в целом».

— Что можно сделать, чтобы привлечь людей к вопросам финансовой грамотности, которым это не оче нь интересно? Например, старшее поколение. Есть какие-то проекты помимо Олимпиады?Юрий Чиханчин: «Вы смотрите в будущее. У нас уже не просто Олимпиада, а Сверхолимпиада. Вокруг неё есть много сопутствующих проектов. Мастер-классы, международные форумы, игры. Олимпиада – это не просто экзамен, это большой проект, который создаёт пространство финансовой б езопасности в России и дружественных странах. И это пространство растёт. Например, в октябре мы запускаем единую информационную платформу «Содружество», где, кроме в сего прочего, можно будет напрямую задавать интересующие вопросы экспертам в области финансово й безопасности».

— Если можно, поделитесь какими-то секретами вашей деятельности.Юрий Чеканчин: «Особых секретов нет . Нужны новые подходы к решению новых проблем. А для этого нужна молодёжь. Такая, как вы, с горящими глазами».

После этого директор Росфинмониторинга представил своих молодых заместителей и руководителя ка дровой службы в новых регионах, к которым ребята смогут в будущем обратиться, если пожелают работать в области финансовой безопасности.

Тем временем на стадионе шли соревнования, работала полевая кухня. Для самых маленьких участников мероприятия была проведена спортивно-развлекательная програм ма театра ростовых кукол «Балаган». Показательные выступления провели представители хуторского казачьего общества «Новые Вешняки», которые предложили желающим попробовать порубить шашками пластиковые бутылки с водой. Надо сказать, у некоторых получилось ничуть не хуже, чем у самих казаков.

В конце мероприятия были подведены его итоги, вручены награды в разных номинациях и медали в соревнованиях. Antes de empezar:

1 место – Управление по работе с бюджетной сферой;2 место – Управление кадров и противодействия корр упции;3 место – Управление по противодействию отмыванию доходов.

Fecha de publicación: 1.07.2023

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