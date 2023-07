Минэкономразвития расширяет поддержку онлайн-торговли МСП при помощи новой партнерской программы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

1 июля Министерство экономического развития РФ совместно с «Авито» при участии фонда «Наше будущее» запускают федеральную программу поддержки МСП и организаций некоммерческого сектора. Все участники смогут получить помощь в продвижении продукции на онлайн-платформе и привлечении новых клиентов. Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«С начала года мы запустили шесть партнерских программ, ими охвачено более 25 000 получателей. Мы видим большой спрос у предпринимателей и поэтому инициируем запуск новой программы – уже с Авито. Впервые она будет доступна как предпринимателям, так и НКО, а это более 210 тысяч организаций, которые работают в сфере дополнительного образования, здравоохранения, культуры и сферы услуг», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Продавцы, размещающие предложения в товарных категориях, при пополнении аванса от 1000 рублей смогут получить бонусы, которые будут начисляться и действовать в течение 90 дней после активации тарифа. Таким образом, можно получить до 60 тысяч бонусов и использовать их на оплату до 99% стоимости услуг продвижения объявлений.

Предпринимателям сферы услуг также будут начисляться бонусы на продвижение на «Авито Услугах» в течение трех месяцев с начала участия в программе. За первый месяц начисляются бонусы в размере 100% (но не более 10 тысяч в месяц), за второй — 50% (но не более 7 тысяч), за третий — 20% (не более 5 тысяч).

«Для социальных предпринимателей и НКО электронные площадки – это один из главных рынков сбыта. Грамотное использование инструментов продвижения в электронной коммерции стимулирует продажи. Поэтому инициатива Министерства экономического развития и «Авито» даст импульс для социального бизнеса и некоммерческих организаций, связанных с производством товаров и предоставление услуг», — отметила директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева.

Помимо бонусов, участники программы получат профессиональные консультации по развитию бизнеса на платформе, доступ к бесплатным обучающим вебинарам и курсам по электронной коммерции. Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес» или оставить онлайн-заявку.

НКО и общественные организации также могут воспользоваться онлайн-заявкой – в рамках программы обработку заявок компаний некоммерческого сектора осуществляет фонд «Наше будущее». Предприниматели столицы по вопросам участия в программе могут обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI