Максим Решетников: регионы УрФО дали наибольший вклад в общероссийскую динамику инвестиций в 2022 году

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в пятницу, 30 июня, провел совместно с полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым совещание с губернаторами субъектов УрФО. В центре внимания встречи, которая состоялась в Тобольске, находились три темы: инвестиции, экспорт и туризм. Развитие этих направлений является главным условием структурной трансформации российской экономики, и они же – ключевые точки роста Уральского округа.

Полпред сообщил, что Свердловская и Челябинская области получат федеральную субсидию на реализацию инвестиционных проектов по строительству глэмпингов – такой формат отдыха пользуется популярностью среди уральских туристов. При поддержке министерства в УрФО также возводятся современные отели и гостиницы. Не менее значимую роль в привлечении инвестиций в регионы играет и создание комфортных условий для развития промышленности, добавил Владимир Якушев.

Как отметил министр, в прошлом году именно Урал обеспечил наибольший вклад в общероссийскую динамику инвестиций: пятая часть прироста всех инвестиций была за счет регионов УРФО. Прежде всего за счет Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, которые обеспечили 10% всех российских инвестиций. При этом в номинальном выражении Урал нарастил инвестиции более чем на четверть к 2021 г., что стало рекордным показателем за последние 11 лет.

«Важно, что инвестиции растут и в опорные для округа отрасли: бизнес вкладывается в увеличение добавочной стоимости добывающих производств, развивает проекты глубокой переработки сырья и локализации. И в приоритетные отрасли, ориентированные на внутренний спрос: обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика», – обратил внимание Максим Решетников.

Внешнеторговый оборот Урала в прошлом году вырос более чем на четверть, экспорт увеличился на 41%. «Компании переориентируются на рынки дружественных стран: растут поставки сельхозпродукции в Китай, металлопроката в страны СНГ», – отметил глава Минэкономразвития.

Для стратегически значимых проектов Правительство использует средства ФНБ. За последние два года из него было направлено 1,2 трлн рублей, профинансировано 16 проектов на 4 трлн. Это проекты в сфере авиастроения, выкупа воздушных судов, судостроения, ж/д и автодорожного строительства. Министр сообщил, что в рамках визита в Тюменскую область посетил площадку производства современной нефтехимии (ЗапСибнефть). Комплекс построен в том числе за счет средств ФНБ, которые впоследствии были возвращены. «Это яркий пример того, как должны взаимодействовать бизнес и государство», – заметил он.

Максим Решетников также напомнил, что в УрФО работают две особые экономические зоны – «Титановая долина» в Свердловской области, где 22 резидента уже инвестировали 20 млрд и создали 2 тыс. рабочих мест. Кроме того, недавно в Ханты-Мансийском автономном округе была создана ОЭЗ Нягань. «Региону важно максимально ускорить запуск организационно-правовых процессов, чтобы как можно быстрее приступить к строительству инфраструктуры и приему резидентов», – подчеркнул он. Министр также обратил внимание регионов УрФО на необходимость повышения доли расходов, которые непосредственно связаны с поддержкой промышленных и бизнес-проектов, а также туристических проектов.

Перейдя к теме туризма, Максим Решетников отметил, что Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический. «Тобольск – яркий пример, как можно качественно изменить территорию и создать новый туристический центр буквально за несколько лет», – сказал он. В настоящее время интерес к путешествиям по уральским регионам растет. Округ уже вернулся к доковидным показателям: число туристов, остановившихся в гостиницах, увеличилось на 6%. «По четырем месяцам этого года мы видим, что, скорее всего, существенно превысим этот уровень», – считает министр.

Одновременно он подчеркнул, что для растущего турпотока нужно наращивать номерной фонд. «В рамках программы создания модульных гостиниц изначально были поддержаны 32 проекта на тысячу номеров для Свердловской и Челябинской области. Но благодаря решению Президента о дополнительном финансировании на 11 млрд сможем поддержать еще 9 проектов на 230 номеров, охватив в том числе и Курганскую область. Всего на проекты будет направлено 1,5 млрд. Челябинская область – абсолютный лидер в стране по числу поддержанных проектов, их 29», – рассказал министр.

Налоговые поступления от сферы туризма в бюджет Тюменской области за последние пять лет выросли в 6,5 раза – с 437 млн рублей в 2017 году до 2,8 млрд рублей в 2022 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он сообщил, что в развитие инфраструктуры древней столицы Сибири Тобольска и повышение его привлекательности для туристов уже вложено порядка 20 млрд рублей за последние 20 лет. Для стимулирования дальнейшего развития туристической отрасли и создания необходимых для этого объектов, например, мини-отелей, глава региона предложил рассмотреть возможность привлечения инвесторов на льготных условиях для восстановления находящихся в федеральной собственности исторических памятников.

«Совещания в рамках проектных сессий позволяют нам оперативно выявлять боли регионов и совместно формировать предложения, меры регионального, межрегионального, федерального уровня. Итогом нашей совместной плодотворной работы в УФО стала выработка субъектами 46 предложений по стимулированию и поддержке экспорта в отношении ключевых экспортных активов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе 16 из них – по совершенствованию федеральных инструментов», — отметила руководитель Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В качестве примера она привела договоренность Свердловской и Тюменской областей о совместной бизнес-миссии в Китай в четвертом квартале 2023 года. Еще один пример — Ямало-Ненецкий автономный округ внес инициативу по разработке концепции организации «Фермерских островков» под брендом «Сделано в России» в ключевых торговых сетях дружественных стран.

«И этот перечень можно продолжать. Российский экспортный центр направит в Правительство России обобщенную информацию о результатах проведения окружных совещаний и выработанных совместно с регионами предложений. Таким образом, до конца года планируется актуализировать существующие меры поддержки с учетом мнения субъектов Российской Федерации», — подчеркнула руководитель Российского экспортного центра.

Также руководитель РЭЦ подчеркнула, что видит существенный экспортный потенциал во многих регионах и призывает власти субъектов РФ активно включаться в повестку поддержки и развития внешнеэкономической деятельности. Одним из важных направлений совместной работы Вероника Никишина назвала интеграцию региональных и федеральных мер поддержки на цифровой платформе «Мой экспорт», которая призвана упростить и систематизировать все существующие в России меры поддержки компаний, ориентированных на экспорт.

В совещании также приняли участие статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Курганской области Вадим Шумков, генеральный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов.

