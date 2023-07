Лучшие выпускники Политеха получили золотые медали

Source: MIL-OSI Russian Language News

Праздник выпускников Политеха начался с традиционной церемонии награждения «золотых медалистов» — тех, кто все годы обучения сдавал экзамены и курсовые только на отлично.

В этом году таких 19 человек: семь из ИПМЭиТ, шесть из ИММиТ, три из Физмеха, по одному из Гуманитарного, ИСИ и ИКНТ. 15 из них с отличием окончили и среднюю школу. Семеро ребят из Санкт-Петербурга, остальные приехали из разных регионов России.

Перед тем, как вручить лучшим выпускникам медали и дипломы, ректор СПбПУ Андрей Рудской напутствовал их во взрослую жизнь и сказал много тёплых слов в адрес самих ребят и их близких и педагогов: Хочу поблагодарить ваших родителей, бабушек и дедушек, тёть и дядь, старших братьев и сестёр, которые сыграли, я уверен, важную роль в вашей жизни. А именно — создали условия, которые были необходимы, чтобы раскрыть полностью ваши уникальные таланты.

Я признателен и благодарен вашим учителям, которые, видя ваши широко открытые глаза, желающие впитать как можно больше знаний, передали вам эти знания, помогли проявить ваши способности. Увидели в ваших глазах жадность к жизни — это очень хорошая черта. Я бы хотел, чтобы многие из вас остались в нашем университете, стали преподавателями, потому что преподавать должны лучшие. Мы очень хотим, чтобы завтра вы стали не только молодыми специалистами, но и нашими полноценными коллегами. Желаю вам верить в себя, свои силы, в добро людей и великое братство политехников!

На церемонии присутствовали гости из Ливана — те, кто много лет назад окончил Политех. От их имени к молодому поколению обратился руководитель клуба выпускников СПбПУ в Ливане Хуссейн Аббас Хаммуд: Когда я узнал, что в Политехе будет праздник выпускников, спросил своих друзей, кто хочет поехать? И вот семь человек приехали со мной. Среди нас есть те, кто учился в Политехе больше сорока лет назад, но нас по-прежнему тянет сюда. Хочу понять, в чём магия Политеха?

Хуссейн Аббас Хаммуд рассказал, что в Ливане выпускники СПбПУ очень хорошо себя зарекомендовали и как преподаватели, и как учёные, и посоветовал нынешнему поколению: Когда вы выйдете на свою новую работу, будьте целеустремлёнными и при любых трудностях говорите себе: «Я со всем справлюсь, ведь я же выпускник Политеха!»

После приветственных слов Андрей Рудской, Хуссейн Аббас Хаммуд и директора институтов вручили награды лучшим выпускникам. А потом все вместе слушали гимн Политеха в исполнении хора «Полигимния». Кто знал слова — подпевал.

У каждого из золотых выпускников — своя история успеха. Вот что они нам рассказали.

Екатерина Эйдемиллер, Санкт-Петербург, специалист по экономической безопасности (ИПМЭиТ): Мой отец окончил Политех с красным дипломом, и вот спустя 25 лет я стою у главного учебного корпуса с золотой медалью и красным дипломом в руках. Всё это кажется нереальным, пять лет обучения пролетели незаметно.

Я помню свой первый экзамен по микроэкономике 28 декабря 2018 года. Я даже не надеялась получить «отлично», я знала материал, но мне было очень страшно. Тогда я не думала, что через пять лет стану одной из лучших выпускников. Университет научил меня дружить и любить, люди вокруг поменяли меня в лучшую сторону. Политех дал мне понять, что нужно уметь работать в команде и делегировать полномочия, иначе жить будет очень сложно. Поддержка однокурсников и близких людей помогла мне справиться и помогала держаться, когда хотелось всё бросить.

София Шалгуева из Кировска Мурманской области, магистр в области программной инженерии (ИКНТ): Я всегда чересчур ответственно подходила к вопросам учёбы, поэтому на первых курсах мне было неловко перед самой собой получить «4» только потому, что недоучила. А потом появились очень интересные предметы, полезные на практике, да и зачётка начала работать на меня. Однако на каждом курсе всё равно были дисциплины, ради которых приходилось очень постараться (особенно связанные с математикой и логикой) .

Магистр физики (Физмех) Никита Земляков из Санкт-Петербурга: Поступал в Политех, потому что здесь была кафедра космических исследований, которая обучала астрофизике. А этим разделом науки был увлечён ещё в школе благодаря своему учителю по физике. Если честно, я на первом курсе даже не думал, что смогу учиться на пятёрки. Да и сейчас не верится, потому что легко не было. Но сначала помогла хорошая база знаний из школы, потом добавился огромный интерес к предметам и понимание, что закладываю свой «фундамент» на будущее. Хочу и дальше заниматься любимым делом — астрофизикой.

Елизавета Плющ из Южно-Сахалинска, магистр в области бизнес-информатики (ИПМЭиТ): В Петербурге училась моя сестра, и для меня как будто уже был решён вопрос, куда ехать поступать. В моём родном городе мне очень не хватало культурной жизни, а тут каждый день происходит масса интересных событий. Я довольно долго изучала вузы и остановилась на Политехе, потому что мне понравилась программа обучения «Бизнес-Информатика». На последнем курсе бакалавриата я устроилась бизнес-аналитиком в компанию, которая занимается разработкой ПО для телекома, там работает много выходцев из Политеха. Продолжила обучение здесь в магистратуре в том числе из-за того, что руководители программы шли навстречу работающим студентам и сделали удобное расписание занятий вечером, при этом сохранив очный формат обучения.

Магистр экономики (ИПМЭиТ) Дарья Тутуева из Санкт-Петербурга: В нашей семье я представляю уже третье поколение политехников — мои бабушка с дедушкой, мои родители здесь учились, поэтому я сохранила преемственность. Порой были предметы, где требовалось дополнительное усердие, что-то сдавалось не с первого захода, но в целом учиться было нетрудно из-за очень хорошей атмосферы как в бакалаврской, так и в магистерской группе, для меня было очень важно, что здесь не лютая конкуренция, а сотрудничество. А помимо учёбы я состояла в военно-историческом клубе, мы делали часть проектов с «Политехом под Покровом», выезжали в дома престарелых, собирали гуманитарную помощь и помощь для приютов, организовывали балы. Ещё изучала хинди, прошла стажировку в Индии на первом курсе магистратуры, и мой магистерский диплом тоже связан с Индией.

Владислав Колнышенко, Севастополь, магистр в области металлургии (ИММиТ): После школы решил, что хочу переехать в Санкт-Петербург. Университет выбирал, опираясь на его рейтинг, развитую инфраструктуру, наличие разнообразных внеучебных занятий. Все эти пункты гармонично сочетались в Политехе, поэтому документы я подал именно сюда. Первые курсы часто проводил дни с учебниками, готовясь к очередной сессии, волновался на экзаменах и зачётах. На старших курсах накопленные ранее знания и умения только дополнялись и совершенствовались, поэтому сдавать экзамены становилось проще и спокойнее. Здесь я получил профессию, занимался общественной работой, был частью студенческого актива, прошёл «школу жизни» в общежитии. Я планирую продолжить обучение в Политехе уже в качестве аспиранта и продолжать научную деятельность.

Валерия Каченкова из посёлка Ванино Хабаровского края, магистр техносферной безопасности (ИСИ): Петербург привлекал меня своей историей, колоритом. Я посетила различные вузы, но Политех выделялся среди них величественностью Главного здания, великолепным парком при университете. Поднявшись по широкой белой лестнице, я попала в кабинеты приёмных комиссий разных институтов. Сотрудники приёмной комиссии по моей специальности «Техносферная безопасность» очень красочно описали обучение и рассказали про профессию и перспективы. За считанные минуты после выхода из кабинета я приняла решение о поступлении именно на эту специальность. За годы обучения в Политехе прониклась ею настолько, что планирую остаться здесь в роли преподавателя.

Екатерина Игошина, город Киров Кировской области, специалист по экономической безопасности (ИПМЭиТ): Поступление в университет — это самый доступный для бывшего школьника способ переехать в другой город в поисках лучшей жизни и карьерных перспектив. Политех — университет с богатой историей, хорошим рейтингом и репутацией, поэтому выбор пал именно на него.

Учиться было не очень сложно: у меня была неплохая школьная база, благодаря которой новые знания хорошо усваивались, плюс систематическое посещение пар давало свои результаты — не приходилось всё с нуля учить к сессии. Однако неправильно было бы полагать, что всё всегда шло просто и гладко, но трудности только сделали меня сильнее, они научили не сдаваться, искать новые решения, учиться работать в команде. Это помогло найти новых друзей.

Через полтора часа после окончания чествования золотых медалистов начался большой праздник всех выпускников Политеха «Это. Лето. Лепота». Были поздравления почётных гостей, музыка и танцы на аллеях парка, разноцветные подушки для релаксации под кронами вековых деревьев, спортивные игры, сюрпризы от организаторов и, конечно, тысячи фотографий. В этот вечер фотографировало даже зеркало!

Подробный фоторепортаж о празднике «Это. Лето. Лепота» читайте и смотрите на сайте spbstu.ru в понедельник.

