Календарь публикации на июль 2023 года

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
|30.06.2023
|—
|Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства»
01.04.2023
|30.06.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.06.2023
|30.06.2023
|—
|Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.06.2023
|30.06.2023
|—
|Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.06.2023
|30.06.2023
|16:00
|Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*
I квартал 2023 г.
|30.06.2023
|16:00
|Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)
I квартал 2023 г.
|30.06.2023
|—
|Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами
01.04.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор центрального банка
01.06.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор финансового сектора (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.01.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор финансового сектора (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.04.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор финансового сектора
01.01.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор кредитных организаций
01.06.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор других финансовых организаций (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.01.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор других финансовых организаций (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.04.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор других финансовых организаций
01.01.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.06.2023
|30.06.2023
|—
|Обзор банковской системы
01.06.2023
|30.06.2023
|16:00
|Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)*
01.04.2023
|30.06.2023
|16:00
|Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты
I квартал 2023 г.
|30.06.2023
|—
|Денежная масса М2 (национальное определение)
01.06.2023
|30.06.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|30.06.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.06.2023
|30.06.2023
|16:00
|Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*
01.04.2023
|30.06.2023
|16:00
|Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.04.2023
|30.06.2023
|16:00
|Внешний долг Российской Федерации
01.04.2023
|30.06.2023
|—
|Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.06.2023
|06.07.2023
|—
|Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Июнь 2023 г.
|06.07.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|07.07.2023
|—
|Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.06.2023
|07.07.2023
|—
|Прямые инвестиции Российской Федерации по принципу активов/пассивов и принципу направленности
01.04.2023
|07.07.2023
|—
|Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.06.2023
|07.07.2023
|—
|Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.06.2023
|07.07.2023
|—
|Накопленные остатки по прямым инвестициям Российской Федерации по инструментам прямых инвестиций (по принципу направленности)
01.04.2023
|07.07.2023
|16:00
|Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.07.2023
|07.07.2023
|16:00
|Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.07.2023
|07.07.2023
|—
|Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.06.2023
|07.07.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|07.07.2023
|—
|Денежная база в узком определении
01.07.2023
|10.07.2023
|—
|Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой
I квартал 2023 г.
|10.07.2023
|—
|Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Май 2023 г.
|10.07.2023
|—
|Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Май 2023 г.
|10.07.2023
|—
|Основные показатели рынка акций*
Июнь 2023 г.
|10.07.2023
|—
|Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой
I квартал 2023 г.
|10.07.2023
|—
|Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой
I квартал 2023 г.
|11.07.2023
|16:00
|Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление
II квартал 2023 г.
|11.07.2023
|16:00
|Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-июнь 2023 г.
|12.07.2023
|—
|Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Май 2023 г.
|12.07.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.06.2023
|12.07.2023
|—
|Перечень организаций финансового сектора
01.07.2023
|12.07.2023
|—
|Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.06.2023
|12.07.2023
|16:00
|Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Июнь 2023 г.
|12.07.2023
|16:00
|Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Май 2023 г.
|13.07.2023
|16:00
|Оценка внешнего долга Российской Федерации
01.07.2023
|13.07.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|14.07.2023
|—
|Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Июнь 2023 г.
|14.07.2023
|—
|Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.07.2023
|14.07.2023
|—
|Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Май 2023 г.
|14.07.2023
|—
|Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.07.2023
|14.07.2023
|—
|Денежная база в широком определении
01.07.2023
|14.07.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|17.07.2023
|—
|Расширенный показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств
01.04.2023
|17.07.2023
|—
|Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Июнь 2023 г.
|17.07.2023
|—
|Информационно-статистический сборник «Финансовые счета системы национальных счетов Российской Федерации»
01.01.2023
|18.07.2023
|—
|Портфельные иностранные инвестиции в Российскую Федерацию в инструменты участия в капитале прочих секторов и паи/акции инвестиционных фондов по субъектам Российской Федерации
01.04.2023
|18.07.2023
|—
|Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)
I квартал 2023 г.
|19.07.2023
|—
|Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Май 2023 г.
|20.07.2023
|16:00
|Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.07.2023
|20.07.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|21.07.2023
|—
|Показатели достаточности международных резервов Российской Федерации
01.04.2023
|21.07.2023
|—
|Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.07.2023
|21.07.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|21.07.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.07.2023
|21.07.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.07.2023
|21.07.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.07.2023
|25.07.2023
|—
|Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Июнь 2023 г.
|26.07.2023
|16:00
|Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.07.2023
|27.07.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|28.07.2023
|—
|Сведения о страховой брокерской деятельности
2022 г.
|28.07.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.07.2023
|28.07.2023
|—
|Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.07.2023
|28.07.2023
|—
|Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.07.2023
|28.07.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|31.07.2023
|—
|Обзор центрального банка
01.07.2023
|31.07.2023
|—
|Обзор кредитных организаций
01.07.2023
|31.07.2023
|—
|Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.07.2023
|31.07.2023
|—
|Обзор банковской системы
01.07.2023
|31.07.2023
|—
|Денежная масса М2 (национальное определение)
01.07.2023
|31.07.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.07.2023
|31.07.2023
|—
|Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.07.2023
|03.08.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|04.08.2023
|—
|Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Июль 2023 г.
|04.08.2023
|—
|Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.07.2023
|04.08.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|04.08.2023
|—
|Денежная база в узком определении
01.08.2023
|07.08.2023
|—
|Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.07.2023
|07.08.2023
|—
|Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.07.2023
|07.08.2023
|—
|Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.07.2023
|07.08.2023
|16:00
|Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.08.2023
|07.08.2023
|16:00
|Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.08.2023
|08.08.2023
|—
|Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Июнь 2023 г.
|08.08.2023
|—
|Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Июнь 2023 г.
|09.08.2023
|16:00
|Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-июль 2023 г.
|10.08.2023
|—
|Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Июнь 2023 г.
|10.08.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.07.2023
|10.08.2023
|—
|Основные показатели рынка акций*
Июль 2023 г.
|10.08.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|10.08.2023
|—
|Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.07.2023
|10.08.2023
|16:00
|Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Июль 2023 г.
|11.08.2023
|—
|Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Июль 2023 г.
|11.08.2023
|—
|Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.04.2023
|11.08.2023
|—
|Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по остаточному сроку до погашения
01.04.2023
|11.08.2023
|16:00
|Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
01.07.2023
|11.08.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|11.08.2023
|16:00
|Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Июнь 2023 г.
|14.08.2023
|—
|Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.08.2023
|14.08.2023
|—
|Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Июнь 2023 г.
|14.08.2023
|—
|Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.08.2023
|14.08.2023
|—
|Денежная база в широком определении
01.08.2023
|15.08.2023
|—
|Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов
II квартал 2023 г.
|15.08.2023
|—
|Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Июль 2023 г.
|17.08.2023
|—
|Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Июнь 2023 г.
|17.08.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|18.08.2023
|16:00
|Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.08.2023
|18.08.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|22.08.2023
|—
|Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.08.2023
|22.08.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.08.2023
|22.08.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.08.2023
|22.08.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.08.2023
|24.08.2023
|—
|Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов
II квартал 2023 г.
|24.08.2023
|—
|Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов
II квартал 2023 г.
|24.08.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|25.08.2023
|—
|Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Июль 2023 г.
|25.08.2023
|16:00
|Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.08.2023
|25.08.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|30.08.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.08.2023
|30.08.2023
|—
|Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.08.2023
|30.08.2023
|—
|Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Финансовые счета и балансы финансовых активов и обязательств системы национальных счетов Российской Федерации
01.04.2023
|31.08.2023
|—
|Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию
II квартал 2023 г.
|31.08.2023
|—
|Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
II квартал 2023 г.
|31.08.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|31.08.2023
|—
|Обзор центрального банка
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Обзор кредитных организаций
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Обзор банковской системы
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Денежная масса М2 (национальное определение)
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.08.2023
|31.08.2023
|—
|Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.08.2023
|01.09.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|04.09.2023
|—
|Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
II квартал 2023 г.
|06.09.2023
|—
|Среднемесячные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками в рублях и долларах США (MIACR, MIACR-IG, MIACR-B, MIACR USD)
Август 2023 г.
|06.09.2023
|—
|Информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»
01.08.2023
|07.09.2023
|—
|Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства» по отдельным финансовым инструментам
01.08.2023
|07.09.2023
|—
|Сведения об основных показателях деятельности страховщика
Январь-июнь 2023 г.
|07.09.2023
|—
|Показатель долга нефинансового сектора и домашних хозяйств по банковским кредитам и выпущенным долговым ценным бумагам
01.08.2023
|07.09.2023
|—
|Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами по отдельным финансовым инструментам
01.08.2023
|07.09.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|07.09.2023
|16:00
|Международные резервы Российской Федерации (по состоянию на начало отчетной даты)
01.09.2023
|07.09.2023
|16:00
|Международные резервные активы, по состоянию на конец периода*
01.09.2023
|08.09.2023
|—
|Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным физическим лицам; депозитам физических лиц и нефинансовых организаций)
Июль 2023 г.
|08.09.2023
|—
|Средневзвешенные процентные ставки по кредитам и депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности (информация по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям)
Июль 2023 г.
|08.09.2023
|—
|Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро
Июль 2023 г.
|08.09.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; субъектам малого и среднего предпринимательства)
01.08.2023
|08.09.2023
|—
|Краткий комментарий «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
01.08.2023
|08.09.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|08.09.2023
|—
|Денежная база в узком определении
01.09.2023
|11.09.2023
|16:00
|Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации
Январь-август 2023 г.
|11.09.2023
|—
|Основные показатели рынка акций*
Август 2023 г.
|11.09.2023
|16:00
|Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса)*
Июль 2023 г.
|12.09.2023
|—
|Основные производные показатели динамики обменного курса рубля
Август 2023 г.
|12.09.2023
|—
|Краткий комментарий «Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях»
Июль 2023 г.
|13.09.2023
|16:00
|Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам
Август 2023 г.
|14.09.2023
|—
|Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов
II квартал 2023 г.
|14.09.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|14.09.2023
|—
|Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.09.2023
|14.09.2023
|—
|Долговые ценные бумаги в собственности российских банков, переданные по сделкам РЕПО с Банком России
01.09.2023
|14.09.2023
|—
|Денежная база в широком определении
01.09.2023
|15.09.2023
|—
|Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»
Июль 2023 г.
|15.09.2023
|—
|Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО
Август 2023 г.
|15.09.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|20.09.2023
|16:00
|Оценка предстоящих изменений международных резервов и другой ликвидности в иностранной валюте органов денежно-кредитного регулирования Российской Федерации*
01.09.2023
|20.09.2023
|—
|Котируемые акции российских эмитентов, обращающиеся на внутреннем рынке
01.09.2023
|20.09.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги с переменным купоном по видам базового показателя
01.09.2023
|20.09.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги по типам процентных ставок
01.09.2023
|20.09.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги
01.09.2023
|21.09.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|22.09.2023
|16:00
|Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа
01.09.2023
|22.09.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|25.09.2023
|—
|Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов
Август 2023 г.
|28.09.2023
|16:00
|Общий объем международных резервных активов, по состоянию на конец рабочей недели*
еженедельные значения
|29.09.2023
|—
|Финансовые активы и обязательства сектора «Домашние хозяйства»
01.07.2023
|29.09.2023
|—
|Сведения о размещенных средствах (информация о кредитах, предоставленных физическим лицам)
01.09.2023
|29.09.2023
|—
|Сведения о привлеченных средствах (информация о средствах организаций, банковских депозитах (вкладах) и других привлеченных средствах юридических и физических лиц, бюджетных средствах на счетах, открытых в кредитных организациях)
01.09.2023
|29.09.2023
|—
|Показатели рынка жилищного (ипотечного жилищного) кредитования
01.09.2023
|29.09.2023
|16:00
|Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*
II квартал 2023 г.
|29.09.2023
|16:00
|Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)
II квартал 2023 г.
|29.09.2023
|—
|Операции сектора «Домашние хозяйства» с финансовыми активами и обязательствами
01.07.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор центрального банка
01.09.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор финансового сектора (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.07.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор финансового сектора
01.04.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор кредитных организаций
01.09.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор других финансовых организаций (по ограниченному кругу финансовых посредников)
01.07.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор других финансовых организаций
01.04.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор банковской системы (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)*
01.09.2023
|29.09.2023
|—
|Обзор банковской системы
01.09.2023
|29.09.2023
|16:00
|Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Стандартные компоненты (по состоянию на дату)*
01.07.2023
|29.09.2023
|16:00
|Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты
II квартал 2023 г.
|29.09.2023
|—
|Денежная масса М2 (национальное определение)
01.09.2023
|29.09.2023
|11:00
|Денежная база в узком определении (Еженедельные значения)
еженедельные значения
|29.09.2023
|—
|Выпущенные на внутреннем рынке долговые ценные бумаги, включенные в сектор устойчивого развития
01.09.2023
|29.09.2023
|16:00
|Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам*
01.07.2023
|29.09.2023
|16:00
|Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах
01.07.2023
|29.09.2023
|16:00
|Внешний долг Российской Федерации
01.07.2023
|29.09.2023
|—
|Брутто – объем открытых позиций по операциям с производными финансовыми инструментами внебиржевого рынка
01.09.2023