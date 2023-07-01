Календарь публикации на июль 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

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30.06.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*

I квартал 2023 г.

30.06.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)

I квартал 2023 г.

30.06.2023 16:00 Международная инвестиционная позиция Российской Федерации. Основные агрегаты

I квартал 2023 г.

10.07.2023 — Счет текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

I квартал 2023 г.

10.07.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Май 2023 г.

10.07.2023 — Основные показатели рынка акций*

Июнь 2023 г.

10.07.2023 — Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

I квартал 2023 г.

10.07.2023 — Динамика отдельных показателей счета текущих операций с сезонной корректировкой

I квартал 2023 г.

11.07.2023 16:00 Оценка платежного баланса Российской Федерации. Аналитическое представление

II квартал 2023 г.

11.07.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-июнь 2023 г.

12.07.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Июнь 2023 г.

14.07.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Июнь 2023 г.

17.07.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Июнь 2023 г.

18.07.2023 — Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

I квартал 2023 г.

25.07.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Июнь 2023 г.

28.07.2023 — Сведения о страховой брокерской деятельности

2022 г.

08.08.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Июнь 2023 г.

09.08.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-июль 2023 г.

10.08.2023 — Основные показатели рынка акций*

Июль 2023 г.

10.08.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Июль 2023 г.

11.08.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Июль 2023 г.

15.08.2023 — Сведения о досрочном погашении и рефинансировании ипотечных жилищных кредитов

II квартал 2023 г.

15.08.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Июль 2023 г.

24.08.2023 — Основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов

II квартал 2023 г.

24.08.2023 — Основные показатели деятельности акционерных инвестиционных фондов

II квартал 2023 г.

25.08.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Июль 2023 г.

31.08.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию

II квартал 2023 г.

31.08.2023 — Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению

II квартал 2023 г.

04.09.2023 — Динамические ряды основных показателей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг

II квартал 2023 г.

07.09.2023 — Сведения об основных показателях деятельности страховщика

Январь-июнь 2023 г.

08.09.2023 — Сведения о средних арифметических процентных ставках по вкладам физических лиц в рублях, долларах США и евро

Июль 2023 г.

11.09.2023 16:00 Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации

Январь-август 2023 г.

11.09.2023 — Основные показатели рынка акций*

Август 2023 г.

12.09.2023 — Основные производные показатели динамики обменного курса рубля

Август 2023 г.

13.09.2023 16:00 Внешняя торговля Российской Федерации услугами по месяцам

Август 2023 г.

14.09.2023 — Основные показатели деятельности жилищных накопительных кооперативов

II квартал 2023 г.

15.09.2023 — Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО

Август 2023 г.

25.09.2023 — Структура оборота внутреннего валютного рынка и рынка производных финансовых инструментов

Август 2023 г.

29.09.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации. Cтандартные компоненты*

II квартал 2023 г.

29.09.2023 16:00 Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)

II квартал 2023 г.