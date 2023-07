Индекс аффинированного золота Московской биржи одобрен Банком России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк России одобрил первый российский индикатор цен на золото – Индекс аффинированного золота Московской биржи (RUGOLD).

Оценка качества формирования и расчета индекса проведена с участием Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов и Министерства экономического развития Российской Федерации, что дает возможность широкого использования индекса в различных сферах экономической деятельности.

Индекс аффинированного золота рассчитывается на основе заявок и сделок по инструменту GLDRUB_TOM на рынке драгоценных металлов Московской биржи и демонстрирует рыночную стоимость золота на внутреннем рынке.

Одобрение Банка России – подтверждение статуса биржевого индекса золота как надежного и прозрачного индикатора для российского рынка, удовлетворяющего регуляторным требованиям.

Рынок драгоценных металлов на Московской бирже работает с октября 2013 года. Торги золотом и серебром ведутся с участием центрального контрагента. Участниками торгов являются российские банки, брокеры, управляющие компании, а также компании-золотодобытчики. На рынке драгоценных металлов Московской биржи работают свыше 80 профессиональных участников торгов, которые представляют все категории клиентов: от производителей металла до частных инвесторов.



