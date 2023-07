Дмитрий Вольвач: страны ЕАЭС готовятся к проведению Евразийского межрегионального форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Новосибирске прошла V Международная конференция «Экспорт в страны Евразийского экономического союза». Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач рассказал о роли регионов в развитии экономики и широком арсенале инструментов поддержки региональных инициатив.

Замминистра уделил особое внимание положительному опыту развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества России со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

«Фундаментом ЕАЭС является взаимная торговля, – подчеркнул замминистра. – Товарооборот между странами растет на протяжении последних лет. В прошлом году объем взаимной торговли достиг максимального значения за все время существования интеграционного объединения и достиг 5,6 трлн рублей».

Торговля России с партнерами по Союзу тоже увеличилась – до 5,4 трлн рублей в 2022 году по сравнению с показателем 2021 года в 5 трлн рублей. Рост составил 5,7 %. В текущем году позитивные тенденции сохраняются: торговля России со странами Союза увеличилась почти на треть (31,7 %) – до 1,44 трлн рублей в 1 квартале 2023 года, по сравнению с показателем 1 квартала 2022 года в 1,09 трлн рублей.

«Безусловно, нашу работу необходимо продолжать для закрепления и приумножения достигнутых результатов. Для этого разрабатываются новые форматы сотрудничества и инструменты поддержки как оперативного, так и долгосрочного характера, причём во всех отраслях, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Минэкономразвития России готово делиться опытом и зарекомендовавшими себя национальными практиками. В рамках года председательства в органах ЕАЭС мы уже провели серию мероприятий, направленных на развитие делового и инвестиционного климата на евразийском пространстве».

В настоящее время Евразийская экономическая комиссия совместно с коллегами по Союзу прорабатывают инициативу по организации и проведению Евразийского межрегионального форума.

«Мы стремимся формировать максимально обширную повестку межрегионального диалога с учетом интересов всех участников евразийской экономической интеграции», – резюмировал Дмитрий Вольвач.

