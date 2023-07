Банк России начинает публиковать статистику по новым видам облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Материал содержит временные ряды данных об объеме эмиссии, структуре эмитентов и характеристиках таких ценных бумаг.

В частности, на 1 июня 2023 года в обращении находились облигации сектора устойчивого развития на 295,5 млрд рублей, включая «зеленые» — на 203,7 млрд рублей, социальные — на 23,8 млрд рублей, облигации сегмента национальных и адаптационных проектов — на 65 млрд рублей, облигации устойчивого развития — на 3 млрд рублей.

Выход данных сопровождается комментарием, в котором дополнительно представлены структура владения ценными бумагами, их срок обращения и тип процентных ставок.

Материал будет выходить ежемесячно в соответствии с Календарем публикации официальной статистической информации.

Фото на превью: Dudarev Mikhail / Shutterstock / Fotodom

