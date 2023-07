Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Банк «АВАНГАРД» поздравляет выпускников МФТИ и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности! К этому знаменательному дню Банк «АВАНГАРД» совместно с МФТИ предлагают международную банковскую карту MasterCard Platinum МФТИ!

Совершая покупки по карте MasterCard Platinum МФТИ, Вы вносите свой вклад в долгосрочное развитие ФИЗТЕХА: 1% от каждой покупки будет перечисляться в Благотворительный Фонд МФТИ. Полученные средства будут направлены на поддержку профессорско-преподавательского состава, выплату дополнительной стипендии наиболее одаренным студентам и аспирантам, работу со студентами и школьниками, а также финансирование образовательной и научно – исследовательской инфраструктуры.

Мы уверены, карта MasterCard Platinum МФТИ станет для Вас надежным финансовым инструментом и верным помощником в реализации задуманного!

Заявление на выпуск карты можно подать online на сайте банка «Авангард» (раздел Частным лицам- Банковские карты – Совместные карты – Карта МФТИ)

