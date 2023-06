30.06.2023 KSeF – zaktualizowana wersja wzoru struktury FA(2)

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Opublikowaliśmy zaktualizowaną wersję wzoru struktury logicznej FA(2) na ePUAP.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą funkcjonowały równocześnie dwie wersje struktur logicznych – FA(1) oraz FA(2).

29 de febrero de 2023 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP (numer wzoru 2023/06/29/12648) opublikowaliśmy zaktualizowany wzór struktury logicznej FA(2).

Zaktualizowaną strukturę logiczną FA(2) opracowaliśmy w oparciu o:

opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,

postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Harmonogram dalszych działań związanych z publikacją nowej struktury logicznej FA(2):

wlipcu 2023 r. udostępnimy środowisko testowe dostosowane do struktury logicznej wraz z dokumentacją,

1 de septiembre de 2023 r. udostępnimy środowisko produkcyjne.

Od lipca do sierpnia 2023 r. na środowisku testowym będą obwiązywały równocześnie obie wersje – obecnie obowiązująca struktura logiczna FA(1) oraz nowa struktura logiczna FA(2).

Wzór zaktualizowanej struktury dostępny jest również na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF Struktur dokumentów XML

