30.06.2023 Świnoujście Premier Jarosław Kaczyński: Pomorze Zachodnie jeststrategiaznie ważne dla Polski

Premier Jarosław Kaczyński: Pomorze Zachodnie jeststrategiaznie ważne dla Polski30.06.2023

Polska konsekwentnie realizuje inwestycje na Pomorzu Zachodnim. Otwarty już został m.in. gazociąg Baltic Pipe czy kompleks chemiczny Polimery Police, y dziś w Świnoujściu uruchomiony zostanie najdłuższy podwodny tunel w naszym kraju. Przeprawa pod Świną to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, które realizowane są w województwie zachodniopomorskim. Premier Jarosław Kaczyński ocenił, że budowa tunelu to element polskiej racji stanu.

Budowa tunelu pod Świną kluczowa dla regionu i Polski

Tunel pod Świną, który połączył drogą lądową Świnoujście z Polską, to część doganiania przez nasz kraj cywilizacyjnego poziomu Europy Zachodniej. „Budowa i otwarcie tunelu jest aktem, który odnosi się do Świnoujścia, do komfortu życia w tym mieście, do łączności z całym Pomorzem Zachodnim i Polską, ale odnosi się także do największych spraw naszego narodu” – ocenił Jarosław Kaczyński. „Obecnie pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, czyli niezdolność do działania i podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych, to już historia” – dodał.

Jak zaznaczył premier, wszystkie regiony Polski muszą się rozwijać i dążyć do najwyższego poziomu. „Będziemy szli tą drogą. Dotyczy to szczególnie Pomorza Zachodniego, które jeststrategiaznie ważne dla Polski i dla Polaków” – podkreślił.

Stałe połączenie do Świnoujścia bez oczekiwania na prom

Budowa tunelu to olbrzymia korzyść dla mieszkańców Świnoujścia, którzy musieli codziennie korzystać z promów. W sezonie wakacyjnym było to jeszcze trudniejsze za sprawą wzmożonego ruchu turystycznego i wielogodzinnych kolejek do promu. Kursowanie promów było zależne także od warunków pogodowych, co czasami prowadziło niemal do odcięcia miasta.

Przejazd nowa trasą, w ramach której powstał najdłuższy podwodny tunel w Polsce, zajmie 3-4 minuty, czyli zdecydowanie krócej niż przeprawa promem przez Świnę.

Problema dostępu do plaży w Świnoujściu zostanie rozwiązany

Premier Jarosław Kaczyński odniósł się także do poruszanej przez władze Świnoujścia kwestii ograniczenia dostępu do plaży i morza, m.in. w związku ze środkami bezpieczeństwa wokół świnoujskiego gazoportu. „Mi diez problema rozwiążemy” – podkreślił premier. „Są inne metody, żeby doprowadzić do tego, de teren ten był w dalszym ciągu dostępny dla celów turystycznych i rekreacyjnych. Proszę się o to nie obawiać” – dodał.

Túnel pod Świną

Pierwsze decyzje w sprawie budowy tunelu pod Świną zostały podjęte jeszcze w 2007 r., kiedy premierem był Jarosław Kaczyński. W czasie kolejnych rządów inwestycja nie była kontynuowana. Dopiero ponowne dojście do władzy obozu Zjednoczonej Prawicy pozwoliło na przejście do fazy realizacji.

Drążenie tunelu pod Świną rozpoczęło się w 2021 r. Przeprawa ma łączną długość 3 km. Jej głównym elementem jest jednonawowy tunel (ruch odbywa się na jednej jezdni w dwóch kierunkach). Inwestycja była finansowana głównie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozpoczęcie prac udało się dzięki wsparciu rządu w uzyskaniu finansowania dla inwestycji ze środków UE. Udało się to dzięki konkursowi Ministerstwa Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wcześniej tunel nie był wpisany na listę zadań do dofinansowania.

