30.06.2023 Bruksela Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli: Polska jest dziś przykładem prowadzonej z sukcesem polityki migracyjnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kontrola migracji to element bezpieczeństwa Europy

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, przywódcy podsumowali wdrażanie postanowień konkluzji Rady Europejskiej w obszarze migracji. Polska uważa, że ​​postępy w tym zakresie są dalece niewystarczające, zarówno jeśli chodzi ochronę granic zewnętrznych UE, jak i zwiększenie wsparcia dla państw goszczących uchodźców wojennych z Ukrain y. Premier Mateusz Morawiecki wyraził jasny sprzeciw Polski wobec sposobu procedowania ostatnich decyzji Radyw obszarze migracji i azylu oraz jej założeń.

– Bezpieczeństwo na naszych granicach i bezpieczeństwo wewnątrz naszych państw, spokój, porządek publiczny – to są wartości, od których wszystko inne się zaczyna, wartości, od których zaczyna się później mo żliwość prowadzenia działalności gospodarczej, normalne życie społeczne – zaznaczył premier Polski. – Otwieranie granic i skuteczna ochrona tych granic, musi się odbywać po uwzględnieniu podstawowych naszych potrzeb, związanych z bezpieczeństwem – dodał.

Główną kwestią sporną jest unijna propozycja przymusowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Polska stanowczo nie zgadza się na takie rozwiązanie i powołuje się na konkluzje Rady Europejskiej z 2018 r., gdzie wszystkie kraje członkowskie zgodziły się co do dobrowolności przyjmowania migrantów. Szef polskiego rządu zaznaczył, że te konkluzje nadal obowiązują i nie ma naszej zgody na odejście od tych postanowień.

– My stoimy na stanowisku takim, że obowiązują konkluzje Rady z 2018 roku, w związku z tym, że wcześniejsza polityka migracyjna zakończyła się porażką – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. – Europejczycy mają święte prawo być u siebie gospodarzami i my, Polacy, w szczególności mamy święte prawo być u siebie gospodarzami – zaznaczył.

Szef rządu powiedział, że Polska nie zgodziła się na odejście od tego konsensusu i dlatego nie zgodziliśmy się również na przyjęcie konkluzji w takim kształcie, który zakładałyby zgodę Po lski na przymusową migrację i relokację nielegalnych migrantów.

Europa bezpiecznych granic

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że Polska przedstawiła na posiedzeniu Rady Europejskiej plan “Europa bezpiecznych granic”. Polskie propozycje spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem podczas rozmów, w kuluarach oraz na sesjach plenarnych.

W polskim planie usprawnienia ochrony Europy przed nielegalną migracją, głównymi punktami są:

zwiększenie inwestycji dotyczących strzeżenia zewnętrznych granic Unii;

wzmocnienie agencji Frontex tak, aby mogła skutecznie walczyć z przemytnikami ludzi;

przeciwdziałanie masowej migracji u jej źródeł;

ograniczenie świadczeń socjalnych u osób nie będących obywatelami Unii Europejskiej i nie mających specjalnego statusu uchodźcy z kraju ogarniętego wojną;

walka z przemytnikami ludzi i z czarnym rynkiem.

Polska jest dziś przykładem prowadzonej z sukcesem polityki migracyjnej. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił europejskim liderom najważniejsze kwestie, które świadczą o słuszności polskiego stanowiska. Przykładem była obrona i umocnienie polsko-białoruskiej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a także udane przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie i pracę.

– My cieszymy się z tego, że Polska jest krajem bezpiecznym, że 96% ludzi uważa, że ​​nie ma żadnego ryzyka wyjścia po zmroku gdzieś w swojej okolicy, pójścia na spacer. Tymczasem widzimy co dzieje się w miastach Zachodniej Europy – powiedział premier.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył również w roboczym spotkaniu wąskiego grona 10 państw. Omówiono na nim kwestie dotyczące m.in. rozszerzenia Unii Europejskiej i zapewnienia bezpieczeństwa dla Polski i Europy.

Polacy wypowiedzą się w referéndum

Szef polskiego rządu powiedział, że Polki i Polacy wypowiedzą się w sprawie migracji w drodze referendum.

– Nie możemy się zgodzić na takie konkluzje i właśnie dlatego pozostajemy przy zdaniu, że najlepszym rozwiązaniem jest tutaj w tym przypadku referendum. Referendum, które zostało wcześniej ogłoszone i będzie przeprowadzone za parę miesięcy tak, żeby Polacy się mogli wypowiedzieć czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z ni ektórych miast, przedmieść Zachodniej Europy – powiedział premier.

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki omówił z przywódcami europejskich krajów temat wzmacniania unijnych instrumentów polityki handlowej i ekonomicznej w relacjach gospodarczych z Chinami.

– Rozmawialiśmy o tym, aby podejście Unii Europejskiej do Chin było właściwe – to znaczy pełne szacunku, ale zarazem pełne zrozumienia w zakresie wielkich ryzyk Strategicznych i globalnych, które niesie ze sobą wzrost gospodarcz y Chin, a także przestroga skierowana ze strony Unii Europejskiej w kierunku Chin , aby nie wspierały agresji rosyjskiej. To był temat bardzo ważny – powiedział szef polskiego rządu.

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej poruszono także najbliższy szczyt UE-CELAC – będzie on znaczącym wydarzeniem w agendzie naszych relacji dwustronnych i wielostronnych z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

