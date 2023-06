Физтехам открыли главные секреты Ленинской библиотеки и Пушкинского музея

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Последняя неделя июня объявлена музейной! В эти дни почти 100 физтехов посетили Российскую государственную библиотеку (РГБ) и Пушкинский музей. Программа была организована Учебно-научным центром гуманитарных и социальных наук в партнерстве с Управлением внеучебной деятельности и при поддержке Физтех-школы физики и исследований им. Ландау.

27 июня физтехи изучили знаменитую Ленинскую библиотеку — одну из самых крупных в мире с коллекцией из 48 миллионов единиц хранения на 367 языках мира, среди которых рукописные книги и архивные документы VI–XXI веков. «Ленинка» — национальная библиотека Российской Федерации, а это значит, что все российские издания хранятся здесь в двух обязательных экземплярах. Это не только книги, газеты и журналы, но и кандидатские и докторские диссертации. Кроме того, библиотека является обладателем богатейшей коллекции афиш и красочных меню, которые разрабатывали лучшие художники, почтовых конвертов, кондитерских вкладышей и даже фантиков от конфет.

В рамках расширенной экскурсионной программы группа посетила главное здание на Воздвиженке и дом Пашкова — первое здание библиотеки в Москве, где располагалась коллекция Румянцевского музеума. Группа не только побывала в доступном для посетителей легендарном читательском «третьем зале», но и познакомилась с громадным 19-этажным книгохранилищем, зашла в служебные помещения отдела хранения основных фондов и генерального алфавитного каталога. Гостям показали редкие старинные издания из фондов коллекции, в том числе роскошные книги императорской семьи. Особое внимание физтехов привлекла пневмопочта, до сих пор доставляющая тысячи «читательских требований».

Стоит отметить, что, несмотря на соблюдение традиций, в РГБ есть и крупные обновления — благодаря современной системе автоматического конвейера время доставки книг по «читательскому требованию» сократилась до 25–40 минут. Само требование можно заранее составить с помощью электронного каталога библиотеки из дома. Оформить читательский билет возможно за несколько минут через Госуслуги.

В конце программы физтехи посетили лекцию «Новые технологии в креативных индустриях» Борислава Володина, директора чемпионата Art Masters, в Румянцевском зале дома Пашкова.

А уже 29 июня экскурсия в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина охватила масштабный пласт культуры — от древних цивилизаций до Возрождения и Нового времени.

Пушкинский музей, первоначально созданный искусствоведом Иваном Цветаевым как учебное собрание копий античного искусства, в советские годы стал обладателем крупнейшей коллекции подлинных произведений искусства и получил имя великого поэта. Современная экспозиция состоит из более 700 тысяч предметов разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая богатой коллекцией импрессионистов, постимпрессионистов и мастеров начала XX века.

Гостям показали зал искусства Древнего Египта, Ближнего Востока, Греции, Византии, Коптского искусства, зал раскопок Генриха Шлимана, где выставлен ряд подлинных саркофагов, предметов быта, оружия и украшений. Затем физтехи ознакомились с произведениями фламандских и голландских художников — создателей первых картин в жанре пейзажа, натюрморта и бытовой зарисовки. В музее представлены полотна Тициана, Тинторетто, Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Ватто и других мастеров.

«Подобный многоплановый проект, несомненно, отвечает запросу физтехов, заинтересованных в системном масштабировании социокультурного пласта повседневной жизни. В связи с этим академическое сотрудничество Физтеха, РГБ и ГМИИ им. А. С. Пушкина представляется необычайно перспективным в контексте генерирования знания нового типа с фокусом на органическом взаимодействии естественнонаучного и гуманитарно-социального кластеров», — рассказал о проекте профессор Григорий Консон, директор Учебно-научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ.

