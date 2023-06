Студенты НГУ устраивают турниры по спортивной мафии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Тренд на спортивную мафию студенты Новосибирского государственного университета перенесли из города. До появления студенческого объединения интеллектуальная игра часто проводилась в общежитиях. В 2019 году в связи с популярностью и высоким интересом к спортивному формату открылся клуб «Тихий Дон», в котором не только студенты, но и другие желающие из Новосибирска могут проявить свою харизму, наблюдательность и логику и посоревноваться друг с другом.

Директор клуба Игорь Новиков объяснил, что название объединения выбрано не случайно: оно содержит в себе игру слов.

— Понятное дело, что «Тихий Дон» – это известное литературное произведение, но, с другой стороны, это тихий босс мафии. Мы решили использовать двойственность этого слова, — подтвердил Игорь.

Спортивная мафия – это улучшенная версия обычной мафии. В нее могут играть ровно десять человек – не больше, не меньше. Ролей фиксированное число: семь мирных жителей и три мафии. В обычной мафии, наоборот, много сумбура, нет никакого регламента и люди голосуют совершенно случайно.

— В спортивном варианте все жестко. У каждого на речь ровно одна минута, благодаря этому игра становится интересной. Кроме того, в обычном варианте, покидая игру, человек раскрывает свою роль, в спортивном такого нет, то есть никогда не известно кто выбыл. В целом, спортивная мафия требует намного больше навыков анализа, логики и внимательности, чтобы понять игру и убедить участников в том, что ты мирный житель. Тут стараться надо больше, — рассказал основатель студобъединения.

По мнению представителей клуба, спортивная мафия никогда не надоедает: каждая игра ощущается как первая и дарит множество новых эмоций. Помимо этого, она улучшает навыки красноречия, анализа и логики, помогает стать увереннее и расслабиться после тяжелого дня.

— Мафия – это не только про захватывающую игру, развивающую навыки ораторства, актерства, харизму, логику, но и про комьюнити – моих любимых мафиозников с «Тихого Дона» и таких разнообразных игроков по всей стране! Я играю, потому что это действительно весело, а не просто полезно для развития своих качеств и навыков, — поделилась Легендарья Боброва, участница клуба «Тихий Дон».

В России каждую неделю проводятся турниры по спортивной мафии, в Сибири это происходит реже – примерно раз в месяц. Ближайший турнир будет проходить в Томске, и игроки «Тихого Дона» планируют в нем участвовать.

А еще у клуба есть собственные состязания. С сентября прошлого года в клубе появились рейтинги, которые несут исключительно спортивный интерес и помогают отобрать участников в финал лиги «Тихого Дона». Соревнования команд происходят каждые полгода. Чтобы попасть на них, нужно иметь высокую позицию в итоговых рейтингах или победить в дополнительных мини-турнирах.

— Лига «Тихого Дона» – это наш внутренний турнир. В нем десять человек играют в десять игр, и победитель получает приз. То есть, если ты высоко в рейтинге, получаешь путевку в наш внутренний турнир, что тоже очень солидно, — объяснил Игорь Новиков.

Клуб спортивной мафии будет работать все лето, и встречи будут проходить минимум раз в неделю. Присоединиться к играм могут не только студенты НГУ, но и жители Академгородка и Новосибирска.

А еще Игорь рассказал, что в ближайшее время студенческое объединение планирует выпустить пять качественно снятых игр в спортивную мафию, чтобы привлечь новых людей в «Тихий Дон» и раскрыть процесс игры в видеоформате. Чтобы увидеть ролики и узнать больше о клубе, правилах игр и предстоящих встречах, переходите в группу ВКонтакте «Клуб мафии НГУ».

