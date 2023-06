Открылась выставка в честь К.А. Тимирязева и И.Н. Горожанкина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

В Музее землеведения МГУ на 25 этаже Главного здания открылась выставка, посвященная двум ученым и заслуженным профессорам Московского университета – Клименту Аркадьевичу Тимирязеву (1843-1920) и Ивану Николаевичу Горожанкину (1848-1904).

Первая часть выставки рассказывает о К.А. Тимирязеве, 180-летие которого отмечается в этом году. Одним из главных достижений ученого было открытие механизма фотосинтеза. Ещё до Тимирязева было известно, что на свету растения преобразуют углекислый газ и воду в органические вещества, но именно Климент Аркадьевич понял, что свет усваивается благодаря зернам хлорофилла, которые придают растениям зелёную окраску. На выставке представлены оптические приборы для исследования фотосинтеза, принадлежавшие ученому.

К.А. Тимирязев всячески способствовал распространению научных знаний. Он написал более 100 книг и статей, а также читал лекции, сопровождая их наглядными материалами. На выставке можно увидеть несколько его трудов.

Помимо научных познаний, Климент Аркадьевич свободно владел английским и французским языками, хорошо говорил по-немецки. Через всю жизнь он пронёс любовь к музыке и изобразительному искусству, увлекался пейзажной фотографией. На выставке можно рассмотреть фотографии, сделанные самим Тимирязевым. Цифровые файлы с отсканированых пластин для выставки любезно предоставила директор Мемориального музея-квартиры К.А. Тимирязева кандидат исторических наук Н.Л. Зайцева.

Вторая часть выставки отведена И.Н. Горожанкину. В 2023 году отмечается 175-летие со дня его рождения. Ученый основал сравнительно-морфологическую школу ботаников в Московском университете и создал онто-филогенетическое направление в отечественной морфологии растений.

Построенная в начале 1880-х гг. в Ботаническом саду Московского университета на проспекте Мира исследовательская лаборатория, оснащённая по современным стандартам, стала базой «горожанкинской» школы.

Применение И.Н. Горожанкиным и его учениками сравнительно-морфологического метода к изучению онтогенеза водорослей, их биологии и эволюции, как и эмбриологические исследование архегониальных растений помогло определить закономерности филогенеза этих групп. Используя домикротомную технику, Горожанкин описал плазмодесмы (тяжи, соединяющие протоплазму яйцеклетки и клеток кроющего слоя). Это открытие имело общебиологическое значение, опровергавшее представление о клетке как об обособленной единице организма.

Исследования представителями школы Горожанкина Окской флоры внесли вклад в изучение флоры Средней России – традиционное направление для Ботанического сада МГУ. В результате влияние «горожанкинской» школы вышло далеко за пределы Московского университета, стимулировав развитие ботаники в ряде научных центров страны.

