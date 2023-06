НИУ ВШЭ станет партнером инициативы по организации всероссийского движения «Возрождение трудовой доблести»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Важно, чтобы молодые поколения знали о трудовых подвигах наших предков и ориентировались на лучшие примеры в своей работе. Это ключевой момент для России сейчас, когда она особенно нуждается в молодых инициативных специалистах — инженерах, педагогах, врачах. Кроме того, думаю, что проект поможет сплотить представителей разных поколений. Такое взаимодействие обязательно породит новые активности по развитию нашей страны», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов. Инициатива направлена на сохранение опыта трудовой доблести прошлого, его передачу молодым людям, создание ценностной платформы для объединения российского общества. Проект также поддержали правительства Пермского края, Севастополя, администрация Новосибирска. Авторы проекта — ветеран и бывший главный энергетик предприятия АО «Мотовилихинские заводы» Леонард Силинг и заведующая аспирантурой, ассистентурой-стажировкой Пермского государственного института культуры Елена Мамаева. В рамках инициативы предполагается создать библиотеку кейсов трудовой доблести, а также учредить Музей трудовой доблести в Перми. Образовательное направление проекта уже реализуется на базе школ Пермского края. В уроках трудовой доблести приняли участие почти полторы тысячи школьников. Инициаторы движения уверены, что проект принесет пользу компаниям и корпорациям, для которых критически важны вопросы нематериальной мотивации, передачи опыта и включенности сотрудников. По их мнению, в нем также будут заинтересованы вузы, колледжи и школы, для которых трудовая доблесть — это часть ценностной модели воспитания детей и молодежи.

