Лекция председателя поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

30 июня в 17:00 в аудитории 110 Корпуса прикладной математики МФТИ (КПМ) пройдет открытая лекция председателя добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григория Борисовича Сергеева.

Он расскажет об истории «ЛизаАлерт», об устройстве управления добровольческим поисковым отрядом, об обеспечении работы и структуре организации.

«ЛизаАлерт» – это добровольческий поисково-спасательный отряд, занимающийся поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются на безвозмездной основе. Отряд возник в октябре 2010 года, и с тех пор он принял участие в поиске и спасении живыми более 135 000 человек. Всего за это время было принято и отработано более 186 000 заявок и найдено более 159 000 человек.

