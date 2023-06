Кто они, учёные нашего времени?

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 21 по 24 июня 2023 года в молодежной столице России — Нижнем Новгороде — прошел XI Всероссийский съезд советов молодых ученых (СМУ) и студенческих научных обществ (СНО) в рамках Десятилетия науки и технологий. Тема Съезда этого года — «Ученый нашего времени». Съезд посетили более тысячи участников из всех регионов России. На мероприятии впервые побывали участники из других государств: Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

Основной целью съезда стало вовлечение сообществ молодых ученых в решение важнейших задач развития общества и страны. Участники разработали собственные проекты для развития регионов, посвященные решению задач Десятилетия науки и технологий — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований, повышение информированности граждан страны о достижениях и перспективах российской науки, а также вовлечение исследователей̆ и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Участниками съезда выступили представители СМУ и СНО, члены Координационного совета по делам молодежи в научной̆ и образовательной̆ сферах, лауреаты премии Президента Российской̆ Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых, участники встречи с Президентом на Конгрессе молодых ученых, представители сообщества победителей̆ конкурса «Лидеры России» (трека «Наука»), молодые ученые — получатели мер государственной̆ поддержки, а также представители других молодежных сообществ и волонтеры науки. Отдельной частью программы были обучающие треки, знакомство с научно-исследовательским и культурным потенциалом Нижнего Новгорода и встречи с ведущими представителями молодежной науки.

От Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в мероприятиях съезда приняли участие члены СМУ СПбПУ Петра Великого: председатель СМУ, ведущий специалист Дирекции ГИ Мария Ганапольская, доцент ВШАУ ИПМЭиТ Светлана Евсеева и доцент ВШМиСО ГИ Дмитрий Попов. А также представители СНО СПбПУ Петра Великого: магистр ВШЛиП ГИ Дарья Мочалова и магистрант ВШТМиМФ ФизМех Дмитрий Оленчук.

Ключевыми мероприятиями стали:

панельная дискуссия «По итогам встреч с Президентом на Конгрессе молодых ученых»;

школа РНФ;

встреча СМУ и СНО с координаторами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО);

пленарное заседание «Ученый нашего времени»;

сессия «Проектирование III Конгресса молодых ученых».

Съезд прошел очень продуктивно, получилось найти полезные контакты для реализации некоторых наших проектов на федеральном уровне, будем теперь над этим активно работать. В целом, узнал много нового о структуре и роли СМУ и СНО, по моему мнению, это очень полезные организации. С их помощью можно наладить очень эффективную работу над научными исследованиями в различных сферах, поэтому считаю, что необходимо развивать СМУ и СНО, чтобы открывать больше возможностей для ученых Политеха и всей России , — высказался участник съезда, магистрант Высшей школы теоретической механики и математической физики ФизМеха, инженер научно-исследовательской лаборатории «Прикладная микромеханика разрушения» Павел Оленчук.

Представители СПбПУ побывали на основных встречах и поделились своим опытом в организации молодежной политики современного университета, изучении социальных и коммуникационных практик молодых ученых, представили свои наработки и рекомендации по развитию организационных, кадровых и коммуникационных сред молодого исследователя.

На съезде были представлены лучшие практики по реализации ключевых инициатив и проектов Десятилетия науки и технологий. На встрече СМУ и СНО с координаторами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах по СЗФО председатель СМУ СПбПУ Петра Великого и руководители СНО из БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, СПбГУ и РАНХиГС представили результаты консолидированной работы с институтами Российской академии наук, университетами и подведомственными организациями по организации СНО и СМУ в Северо-Западном федеральном округе.

Результаты трёхдневной̆ работы участников Съезда будут использоваться для дальнейшего развития и распространения данных практик в субъектах страны. Полезные материалы по итогам встреч в скором времени появятся на ресурсах СПбПУ.

