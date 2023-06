День выпускника в Московском университете

Source: MIL-OSI Russian Language News

29 июня в Актовом зале Главного здания МГУ под председательством ректора В.А. Садовничего состоялось Торжественное собрание в честь Дня выпускника – 2023.

Праздник для всех, кто завершил свое обучение в ведущем вузе страны, по традиции начался с вноса реликвий Московского университета – первого университетского устава за подписью императора Александра I и Утвердительной грамоты Московского университета – и исполнения Гимна Московского университета его Академическим хором.

К собравшимся в Актовом зале выпускникам-отличникам со вступительным приветственным словом обратился ректор МГУ академик В.А. Садовничий. Он поздравил обладателей красных дипломов с отличным завершением учебы в главном университете России, пожелал ребятам успехов на профессиональном поприще и удачи на жизненном пути. Со словами напутствия к выпускникам также обратились президент-председатель правления банка ВТБ, член Попечительского совета МГУ, Почетный профессор Московского университета А.Л. Костин и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» А.Е. Лихачёв.

Динамичный музыкальный импульс празднику выпускников-отличников придал многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат Московской студенческой весны Ансамбль народного танца МГУ «Весна», представивший свои «Воскресные гуляния». Его поддержал многократный лауреат всероссийских конкурсов, танцевальный коллектив «Силуэт» с номером «Рок-н-ролл». Лауреат вокального направления фестиваля «Российская студенческая весна», студентка Высшей школы телевидения МГУ Екатерина Куркова исполнила зажигательную «Вдоль по Питерской». Народную песню «Как хотела меня мать» выпускникам подарила лауреат всероссийских вокальных конкурсов, выпускница Высшей школы телевидения МГУ Катарина Юровская.

Со сцены ребят также поздравили директор Московской школы экономики академик РАН А.Д. Некипелов, декан исторического факультета академик РАО Л.С. Белоусов, декан факультета глобальных процессов И.В. Ильин, декан факультета психологии академик РАО Ю.П. Зинченко.

С благодарностью своим наставникам и словом выпускника Московского университета выступили выпускница механико-математического факультета Элина Тищенко, выпускница факультета государственного управления Антонина Блажко, выпускник географического факультета Михаил Макушин и выпускник юридического факультета Олег Анищенко.

Музыкальным подарком новым краснодипломникам Московского университета стало исполнение Академическим хором МГУ под управлением заслуженного работника культуры РФ Мирзы Аскерова «Молодежной» из кинофильма «Волга-Волга» и песни «Родина» на музыку Серафима Туликова и слова Юрия Полухина.

Финальным аккордом праздника в Актовом зале МГУ стало общее исполнение студенческого гимна Gaudeamus и фотографирование выпускников с ректором на ступеньках перед Главным входом.

