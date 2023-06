Source: MIL-OSI Russian Language News

Второй день льет дождь, хочется укутаться в плед и просто отдохнуть. Хорошо, что наш дайджест и активность экспертов ГУУ ничем не остановить!

Ректор ГУУ Владимир Строев прокомментировал приемную кампанию 2023 года. Он отметил, что ГУУ готов принять в этом году 2,2 тысячи студентов, а средний балл для поступления в ГУУ на бюджет составляет 86,4. Также Владимир Витальевич назвал наиболее популярные специальности для поступления, способы увеличить проходные баллы для вуза и рассказал о плюсах системы «Поступление в вуз онлайн».

Проректор ГУУ Павел Павловский принял участие в работе круглого стола «Что изменится для поступающих в вузы в этом году?», где рассказал о положительных и отрицательных сторонах искусственного интеллекта. По мнению эксперта, несмотря на экономические выводы, которые дает использование ИИ, он несет угрозу в части развития общества, потому что, подменяя регулярные процессы собой, он не позволяет нашему мозгу тренироваться. Проректор выразил уверенность, что ИИ на данном этапе не сможет заменить многие креативные профессии и еще достаточно долго не превзойдет человеческий интеллект.

Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев в интервью для проекта «Лица науки» рассуждает о молодежной политике, любви к литературе, студенчестве в целом и отличиях московских и ростовских студентов. Также он рассказал о своей жизни, карьере и рассказах, дал советы по защите диссертации и ответил на блиц-опрос.

Директор Института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев поделился мнением о необходимости введения в программы профессиональных дисциплин занятий с представителями лидеров индустрии. Такой подход особенно эффективно работает, когда в программу подготовки студента внедряется проектная работа, ориентируемая работодателями. Он привел в пример студентов ГУУ, которые в результате проектного обучения органично трудоустраиваются в процессе внедрения собственных проектов или создают собственный цифровой бизнес.

Заместитель директора Института государственного управления и права ГУУ Павел Сафоненков рассказал о таможенных проверках организаций, не участвующих во внешнеэкономической деятельности. Он поделился историями из практики и объяснил, как законное приобретение и хранение иностранных товаров организациями, не участвующими в ВЭД, может оказаться незаконным.

Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко прокомментировал протесты во Франции, связанные с убийством подростка полицейским. Эксперт назвал несколько глубинных причин формирования протестных настроений выразил и отметил, что усиление существующих противоречий несет угрозу для стабильности Франции и политических сил, которые находятся у власти. Игорь Поляченко спрогнозировал ухудшение ситуации с протестами во Франции. Причину этого эксперт видит в отсутствии у властей рычагов влияния на ядро протестующих.

И.о. заведующего кафедрой статистики, доцент кафедры финансы и кредит Николай Кузнецов объяснил, что влияет на выплату дивидендов. «Акционеры могут предпочесть получение текущих дивидендов в ущерб реализации инвестиционной программы. Именно по этой причине законом предусмотрено, что предложение по дивидендам готовит совет директоров компании (то есть те люди, которые непосредственно управляют бизнесом) и выплата акционерам не может быть больше рекомендованной им суммы»

И.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ, профессор Евгений Смирнов рассказал о причинах возникновения дефляции и ее последствиях для экономики. К важным факторам дефляции эксперт отнес сокращение спроса на товары, а также отметил, что сценарий дефляции не столь позитивен для потребителей, как кажется, особенно, если они имеют кредиты. Еще Евгений Смирнов написал колонку о последствиях финансовой поддержки Украины для Евросоюза. «В долгосрочной перспективе экономический рост в Евросоюзе сохранит тенденцию к замедлению, а бюджет объединения вряд ли сможет удовлетворить актуализирующиеся амбициозные задачи по финансовой поддержке Киева». Помимо этого, Евгений Смирнов назвал самый большой риск для экономики ЕС. Эксперт уверен, что, если «инфляция сохранится на довольно высоком уровне в течение нескольких лет, что будет сопровождаться беспрецедентно жёсткой денежно-кредитной политикой, то это станет системным триггером ограничения экономического роста».

Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК ГУУ Владимир Линник прокомментировал исключение корпорации Tesla из индекса S&P 500 ESG. Он рассказал, что ESG-инициатива, изначально созданная как инструмент для поступательного развития эко- и социально-ориентированного управления бизнесом, становится инструментом контроля. Профессор подчеркнул, что ESG-повестка только набирает обороты и «Нравится это Илону Маску или нет, но этот инструмент работает».

Профессор ГУУ Владимир Волох принял участие в пресс-конференции «Помощь в беде. Число беженцев в мире достигло рекордного уровня». Эксперты обсудили поддержку беженцам за рубежом и в России, влияние увеличения числа мигрантов и беженцев на экономику страны и из каких стран в Россию приезжают беженцы.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала об отсутствии достаточного количества специалистов с инженерным образованием. Для решения проблемы следует возрождать систему среднего специального образования, пропагандировать престижность ручного труда, кардинально изменить систему инженерного образования.

Отдохнуть от насыщенной недели и восстановить силы поможет канал ГУУ на Яндекс. Дзен. Все о поступлении в ГУУ собрали в большой статье со стильной инфографикой. Профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Соколовская рассказала про симптомы и причины апатии и подсказала способы борьбы с этим состоянием, а доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Кабанова назвала правила эффективной тренировки и рекомендовала получать удовольствие от спорта.

Предлагаем последовать полезным советам и провести выходные с пользой.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

