Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В связи с началом приёмной кампании в высшие учебные заведения на этой неделе эксперты Государственного университета управления много говорили и на эту тему, и образовании в России в целом. Но не забывали и о европейских проблемах, правовых нюансах и одиозного Илона Маска. А пока он готовится к бою с Марком Цукербергом, вы лучше проведите время с большей пользой и почитайте наш дайджест #ГУУговорит.

— Ректор ГУУ Владимир Строев в пресс-центре Национальной службы новостей рассказал о начавшейся приёмной кампании. В частности он рассказал, что в ГУУ планируют набрать порядка 2,2 тысячи человек, средний балл на бюджет составляет 86,4, у абитуриентов наиболее популярны управленческие специальности, реклама, маркетинг и бизнес-информатика, а также назвал способы получения дополнительных баллов: «Есть льготы для студентов: аттестаты с отличием, ГТО, олимпиады, соревнования, тут разброс большой. Но все эти достижения не могут дать критической массы баллов, надо это понимать. По большому счету, они не смогут набрать больше 10 дополнительных баллов. Я бы не ориентировался только на них», – рекомендовал ректор.

— Проректор ГУУ Павел Павловский принял участие в круглом столе на тему: «Что изменится для поступающих в вузы в этом году?», которая прошла в пресс-центре «Парламентской газеты». В ходе дискуссии была затронута актуальная тема ИИ. «Искусственный интеллект несет в себе очень серьезную угрозу в части развития общества, потому что, подменяя регулярные процессы собой, он не позволяет нашему мозгу тренироваться», – считает проректор.

— Директор института маркетинга ГУУ Геннадий Азоев опубликовал колонку о необходимости введения в программы профессиональных дисциплин занятий с представителями индустрии. «В настоящее время это необязательный компонент. А он должен стать минимально необходимым для успешной аттестации студентов. Таким же обязательным требованиям должны отвечать программы практики и стажировок – их результатом должно быть участие студентов в решении задач принимающей компании», – считает профессор.

— Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК ГУУ Владимир Линник прокомментировал удаление корпорации Илона Маска из системы престижного рейтинга. Эксперт считает, что таким образом экологическая повестка давит на бизнес.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева говорит о нехватке в России специалистов в области микроэлектроники. Это касается и работников различных иерархических уровней: сборщиков, инженеров, менеджеров. «Проблема значительно сложнее, так как имеет более высокий уровень решения, чем решения в отдельной отрасли экономики. Следует возрождать систему среднего специального образования, пропагандировать престижность ручного труда, кардинально изменить систему инженерного образования», – считает эксперт.

Также Наталья Казанцева рассуждает о необходимости введения новых видов деятельности в страховании. Быстрый и повсеместный рост IT-сферы ведёт к такому же росту нарушений информационной безопасности. От кибератак и интернет-мошенников тоже пора страховать, считает эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов написал колонку о последствиях финансовой поддержки Украины для Евросоюза. Профессор считает, что глобальный Запад не рассчитывал на длительный конфликт: запланированные расходы превышены, программы поддержки беженцев уже не работают, темпы развития экономики замедляются, а единства в вопросе поддержки Украины в странах ЕС как не было, так и нет.

Также профессор Смирнов рассказывает о риске наступления рецессии в Европе. «Самый большой риск для экономики ЕС – в том, что инфляция может сохраниться на довольно высоком уровне в течение нескольких лет, что будет сопровождаться беспрецедентно жёсткой денежно-кредитной политикой, и это станет системным триггером ограничения экономического роста», – говорит эксперт.

Кроме того, Евгений Смирнов порассуждал о причинах возникновения дефляции и её последствиях для экономики. В итоге он приходит к выводу, что в ближайшее время России вряд ли грозит дефляция, поскольку в стране не наблюдается хронического ограничения потребления по многим группам товаров.

— Начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко рассуждает о глобальных противоречиях внутри французского общества на фоне очередной волны беспорядков. Эксперт считает, что причин для последующих митингов предостаточно, ведь приток иностранных граждан в страну только увеличивается, а адаптационная политика неолиберальной модели плохо работает с бедными выходцами из Африки.

Чуть позже Игорь Поляченко высказался на ту же тему и предположил, что волнения могут усилиться уже в ближайшее время. Ситуация осложняется тем, что у власти нет особо сильных рычагов влияния на ядро протестующих. Инструменты, которые французские власти обычно используют при работе с профсоюзами или движением «желтых жилетов» в этой ситуации не работают», — сказал эксперт.

— Заместитель директора Института государственного управления и права ГУУ Павел Сафоненков во всех подробностях рассказал о нюансах таможенных проверок организаций, не участвующих во внешнеэкономической деятельности.

На этот раз всё. Встретимся в июле. Хороших выходных.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI