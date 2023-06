29.06.2023 Polak dowódcą Eurokorpusu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polak dowódcą Eurokorpusu29.06.2023

„Na naszych oczach dzieje się historia. To kamień milowy w historii Polski i Eurokorpusu, ponieważ dzisiejsze wydarzenie to kolejny ważny krok w integracji Polski z Eurokorpusem. Po tym, kiedy staliśmy się 6. krajem ramowym Eurokorpusu w ubiegłym roku, dziś otwieramy kolejny rozdział udziału Polaki w tej strukturze. Polski generał obejmie dowództwo tej struktury po raz pierwszy. Eurokorpus to bardzo ważny element w łańcuchu dowodzenia, zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Eurokorpusie.

29 czerwca w Strasburgu, szef MON wziął udział w uroczystości objęcia dowodzenia Eurokorpusem przez gen. broni Jarosława Gromadzińskiego. Po raz pierwszy w historii dowództwo nad tą wielonarodową strukturą objął Polak.

– Wydarzenia z zeszłego roku w sposób fundamentalny zmieniły środowisko bezpieczeństwa Europy. Niesprowokowana rosyjska agresja na Ukrainę zniszczyła nasze poczucie pokoju i stabilności we wszystkich obszarach. Moskwa nie podąża za porządkiem prawa międzynarodowego i chce podważyć wszelkie kolektywne wysiłki związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa. Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, Europa musi być zjednoczona przeciwko tej agresji. Musimy też zrobić wszystko, żeby Rosja nie osiągnęła postępu. Biorąc pod uwagę omawianą sytuację, to dowództwo i stan gotowości, jak i zdolność odpowiedzi są bardzo ważne. Efektywne odstraszanie jest niezwykle istotne. Europkorpus, jak i inne dowództwa z tego rodzaju zdolnościami są bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa

– mówił podczas uroczystości minister M. Błaszczak.

Podczas uroczystości szef MON wręczył również medale Wojska Polskiego oficerom Eurokorpusu.

– Jestem przekonany, że pan generał Gromadziński spełni swoją rolę bardzo dobrze jako dowódca Eurokorpusu i pokaże pełen profesjonalizm i zaangażowanie w swoich obowiązkach

– zaznaczył minister.

Minister M. Błaszczak podkreślił rolę Eurokorpusu w kontekście zbliżające się szczytu NATO w Wilnie.

– Dualność Eurokorpusu powoduje jednak, że powstaje obowiązek zachowania równonogi pomiędzy tymi dwoma organizacjami. Uwzględniając agresję rosyjską powinniśmy pokazać naszą gotowość, aby Eurokorpus był zdolny przejąć najbardziej odpowiedzialne role w ramach NATO. Szczyt w Wilnie będzie miał kluczowy wpływ na cały Sojusz na najbliższe lata. Nowy model sił, nowe plany i też zwiększenie ilości sił gotowości pokaże także rolę Eurokorpusu. Ustanowienie Eurokorpusu jako wiarygodnej struktury dowodzenia w ramach NATO pozwoli rozwijać się temu dowództwu, jak i całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej

– powiedział. >>> GALERIA – Uroczystość przekazania dowodzenia Eurokorpusem ***

Eurokorpus to wielonarodowe dowództwo szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu. Siły wydzielone do wielonarodowego dowództwa mogą być użyte w operacjach pod auspicjami Unii Europejskiej i NATO oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych – w tym misji humanitarnych i ratowniczych czy misji przywracania i utrzymania pokoju.

Eurokorpus rozpoczął działalność w 1993 r. W 2022 r. Polska z kraju stowarzyszonego stała się jednym z państw ramowych – mających wpływ na strukturę i zadania tego wielonarodowego dowództwa.

Zdjęcia (4)

OSI MIL