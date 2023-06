Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В саду имени Баумана 15 и 16 июля пройдет фестиваль моды «Зеленый подиум». Стать участником или зрителем можно бесплатно, предварительная регистрация не нужна.

Более 70 дизайнеров из разных городов России представят авторские коллекции одежды и аксессуаров. Для серии модных показов предоставят три подиума. В оригинальных нарядах перед гостями продефилируют начинающие и профессиональные модели.

Для горожан также пройдет большая ярмарка отечественных товаров, свою продукцию представят более 100 производителей. Здесь можно будет приобрести любую понравившуюся вещь — дизайнерские платья, украшения, предметы интерьера и многое другое.

Во время праздника моды состоятся познавательные лекции. Занятия проведут ландшафтные дизайнеры, экологи, модельеры и другие специалисты. Встречи посвятят новым направлениям развития таких сфер, как экология, осознанное потребление, дизайн, искусство.

Главным событием станет уникальное театрализованное представление «Модное прочтение русской классики». Организаторы фестиваля вместе с российскими дизайнерами пофантазируют на тему, как выглядели бы литературные герои, если бы жили в наше время. Шоу пройдет в гроте «Бельведер» 16 июля, одежды для него создали современные дизайнеры, вдохновленные классической литературой. Участниками перформанса станут артисты, они продефилируют в нарядах по лестнице исторического грота и прочитают отрывки из разных произведений. Кроме того, 15 и 16 июля гостей фестиваля ждут концерты.

Первый фестиваль «Зеленый подиум» прошел в июле прошлого года. Тогда свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и других стран СНГ. В фестивале приняли участие более 100 отечественных компаний, производящих одежду, аксессуары, продукты для здорового питания и прочие товары.

Главная цель фестиваля «Зеленый подиум» — поддержать отечественных дизайнеров и дать им возможность развивать собственные бренды.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI