Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

На первом этаже главного корпуса МФТИ открывается лаунж-зона. Пространство будет доступно всем желающим. Помещение рассчитано на 50 человек, в нем есть проектор, маркерные доски, удобные сидения и хорошее о свещение.

Foto. вности. «Гараж» будет открыт для свободного доступа студентов, также можно будет забронировать помеще ние на конкретное время для проведения открытого мероприятия для студентов.

Лаунж-зона реконструирована по инициативе ректора МФТИ Дмитрия Ливанова и получила свое название нес лучайно: когда-то это помещение служило парковкой для служебного транспорта.

Добро пожаловать в Физтех.Гараж, и относитесь к нему бережно!

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