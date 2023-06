«Точка кипения – Фаблаб»: фестиваль и форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Деятельность Центра проектной деятельности молодёжи «Точка кипения — Фаблаб» выходит за рамки Политехнического университета. Сотрудников приглашают в качестве экспертов на научно-технические мероприятия, также они принимают участие во всероссийских форумах для обмена опытом и развития молодежи.

В научно-техническом фестивале «МастерФест-2023» в Норильске участвовали сотрудники Центра проектной деятельности молодёжи «Точка кипения — Фаблаб» Диана Марина и Артём Троцко. Помимо политехников, были приглашены эксперты из Москвы, Владивостока и Красноярска. В рамках мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста проводились мастер-классы по 3D-моделированию, инженерному делу и VR.

Инициатором “МастерФеста-2023” выступил ФабЛаб Норильска. На площадке местной библиотеки мы провели мастер-классы: научили ребят собирать робошашки с манипуляторами, машинки из фанеры, устроили гоночные соревнования. Наш стенд посетили более 400 участников. Эмоции ребят, их вовлечённость и искренний интерес к инженерному делу заряжают и мотивируют двигаться дальше , — поделилась Диана Марина.

Во втором Всероссийском форуме для медиаспециалистов «ШУМ», проекте Росмолодёжи, участвовала сотрудница ЦПДМ Дарья Щербакова по направлению «Маркетинг». В Калининграде она прошла образовательную программу от экспертов сферы и решала реальные кейсы от заказчиков и партнёров.

На форуме проводились встречи с экспертами из VK, АНО “Россия страна возможностей” и платформы “Другое дело”, краш-тесты продуктов и встречи с популярными блогерами. Как много в нашей стране молодых медиаспециалистов! Приятно осознавать, что развитие ребят в этой сфере поддерживается на таком масштабном уровне , — рассказала Дарья Щербакова.

