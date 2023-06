Студент СПбГАСУ успешно реализовал проект по программе «Сириус. Лето»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – На практическом занятии в лаборатории. Слева направо Егор Петров, Лев Котин, Артём Ермолов, Тимур Айбедулов

В минувшем учебном году студент четвёртого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства, член студенческого научного общества СПбГАСУ Тимур Айбедулов реализовал проект по программе «Сириус. Лето» в рамках Всероссийской образовательной инициативы по поиску и реализации научно-технологических проектов школьниками под руководством наставников.

Тимур Айбедулов проводит лекцию

Программа «Сириус. Лето: начни свой проект» была представлена руководителем фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелёвой в рамках концепции «Умного отдыха», заявленной на совещании у Президента России Владимира Путина 21 мая 2020 г. Программа направлена на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса, а также наставника из числа студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет сопровождать школьника в течение всего проекта.

Школьники – участники проекта. Анна Майзельс, Виктория Гомоскова, Егор Петров

В рамках программы Тимур по заказу Томского политехнического университета реализовал образовательный проект «Тепловой насос – система отопления XXI века». Участниками проекта стали ученики лицея № 281 Санкт-Петербурга Егор Петров, Виктория Гомоскова, Артём Ермолов, Лев Котин и Анна Майзельс. На реализацию проекта Министерство науки и высшего образования РФ выделило субсидию в размере 257 600 руб.

«Как наставник я провёл семинар, посвящённый теоретическим и необходимым знаниям для начала работы команды. Ребята были удивлены, поняв физический смысл устройства, и сразу вовлеклись в процесс. Их заинтересовало, что данная тема решает множество актуальных вопросов. В лаборатории кафедры теплогазоснабжения и вентиляции было проведено практическое занятие по замерам показателей работы теплового насоса в режиме отопления. В результате реализации совместного проекта был изучен рынок отечественного и зарубежного оборудования, определены предпосылки для развития отрасли в стране, подсчитана экономическая и энергетическая эффективность теплового насоса по сравнению с другими источниками теплоснабжения с учётом особенностей Томской области, а также разработана стратегия внедрения теплового насоса в данном регионе», – рассказал Тимур.

Инициатор проекта, кандидат технических наук, доцент отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета Вера Шестакова отметила большую работу команды.

«Ребята детально изучили теоретические основы и принципы работы устройства, освоили эксплуатацию теплового насоса, провели тестовые испытания. Необходимо отметить, что в отчёте приведено интересное технико-экономическое сравнение централизованного отопления и отопления за счёт тепловых насосов в бивалентном режиме. В настоящее время в России не существует утверждённых нормативов и стандартов по применению тепловых насосов, поэтому считаю, что проведённое исследование имеет ценность и практическую значимость для продвижения новых технологий в отопительных системах. Рекомендую команде в будущем обратить внимание на правильное оформление списка литературы и корректную расстановку ссылок на источники в тексте отчёта», – прокомментировала Вера Шестакова.

Вовлечение школьников в научную жизнь университета позволило не только реализовать ещё один инструмент ознакомления потенциальных абитуриентов с СПбГАСУ, но и расширило горизонтальные связи среди молодых учёных.

