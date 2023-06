Студенток Физтеха приглашают принять участие в проекте «Женщины: Школа наставничества»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Госкорпорация Ростех запускает новый трек «Образование и инновации» в рамках федерального проекта поддержки женского лидерства и наставничества «Женщины: Школа наставничества».

Пилотный проект «Женщины: Школа наставничества» стартовал в прошлом году при поддержке правительства РФ и позволил создать плодотворную наставническую среду для построения карьерной траектории девушек с погружением в профессиональную деятельность и формированием прикладных навыков.

«Новый трек «Образование и инновации» направлен на поддержку и развитие инновационных идей и прикладных научно-технологических разработок. Идея в том, чтобы расширить участие женщин в высокотехнологичных отраслях и сформировать у студенток мотивацию к овладению техническими профессиями», – заявила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

В ходе трека успешные женщины окажут студенткам российских вузов поддержку в разработке и реализации собственных технологических проектов. В роли наставниц выступят представительницы Ростеха, Государственной Думы и федеральных министерств. Они поделятся опытом и практическими наработками и помогут девушкам преодолеть трудности на пути к инновационной деятельности. Полученный опыт будет полезен в дальнейшей карьере студенток. Девушки освоят современные технологии, научатся применять творческий подход, получат персональные практические рекомендации экспертов.

«Проект уже зарекомендовал себя как авторитетная площадка, которая помогает студенткам делать первые шаги в карьере. Наставницы вдохновляют девушек со всей России ставить перед собой амбициозные цели и добиваться их. Во многих отраслях промышленности женщины занимают ключевые позиции наравне с мужчинами, при этом существуют и отрасли, специфика которых требует подходов, свойственных представительницам прекрасного пола. В рамках нового трека «Образование и инновации» будем привлекать как можно больше студенток в сферу промышленности», – отметила заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Конкурсантками проекта могут стать девушки от 18 до 35 лет включительно из числа обучающихся в вузах по всем формам обучения. Для участия в отборе проекта студенткам необходимо до 21 июля 2023 года подать заявку на сайте проекта «Женщины: Школа наставничества» с рассказом о себе и об идеях, которые хотелось бы реализовать.

Ростех аккумулирует и развивает десятки отраслей и направлений, таких как авиастроение, радиоэлектроника, машиностроение, фармацевтика и другие. Корпорация является одним из крупнейших работодателей в стране и поддерживает технологических лидеров.

