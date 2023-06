Столичный завод ускорил ремонт вагонов благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский локомотиворемонтный завод по итогам шести месяцев реализации нацпроекта «Производительность труда» на 38 процентов сократил время выполнения работ первого капитального ремонта вагонов электропоездов. Теперь предприятие сможет дополнительно ремонтировать 149 вагонов или 14 составов электропоездов в год, сообщили в Департаменте экономической политики и развития города Москвы.

Специалисты завода вместе с экспертами регионального центра компетенций оптимизировали ключевой поток выполнения работ первого капитального ремонта вагонов электропоездов, что предполагает частичную разборку вагона без замены интерьера. С помощью инструментов бережливого производства на предприятии организовали эффективные рабочие места, скорректировали маршруты перемещений, упорядочили очередность операций и деятельности сотрудников.

Помимо этого, создали комплектовочное отделение, чтобы своевременно обеспечивать участок сборки вагонов. В результате этих изменений на 30 процентов сократилось время подготовки комплектующих, необходимых для ремонта одного вагона, — с шести до четырех смен. Также разработали и внедрили чек-лист разборки вагонов, чтобы унифицировать все операции. Это дало возможность рабочим разбирать вагон за три смены вместо шести.

Принятые меры по оптимизации первого капитального ремонта позволили сократить время работ с одним вагоном на 38 процентов — с 39 до 24 суток. Теперь каждый день предприятие завершает ремонт двух вагонов, что на 43 процента больше, чем было раньше. Все наработанные практики сотрудники будут самостоятельно распространять на все потоки предприятия.

Московский локомотиворемонтный завод проводит плановый и текущий ремонт, техническое обслуживание вагонов электропоездов пригородного сообщения, а также колесных пар. Ежегодно ОАО «РЖД» направляет на капремонт около 600 вагонов электропоездов.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» впервые в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023». Подать заявку можно до 5 июля 2023 года.

