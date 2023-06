Столичная компания разработала отечественную сварочную проволоку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский производитель роботизированных систем совместно с российской горно-металлургической компанией разработал отечественную проволоку для сварочных работ. Ранее ее поставляли преимущественно зарубежные производители. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«После ухода зарубежных компаний с российского рынка многие отрасли столкнулись с рядом серьезных вызовов. Вместе с тем для промышленников появилась возможность занять ниши, которые ранее были слабо освоены. Так, столичное предприятие “Технорэд” объединило усилия с ПАО “Северсталь” и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших брендов. Сегодня удалось изготовить около 50 тонн изделия, к концу года планируется произвести до 300 тонн», — отметил Владислав Овчинский.

Компания будет ежегодно увеличивать объем производства. В 2024 году она планирует выпустить шесть тысяч тонн сварочной проволоки, а в 2025-м — 12 тысяч тонн. Изделие необходимо для надежного скрепления важных элементов. Оно применяется в строительстве мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других отраслях промышленности.

Сварка — самый распространенный процесс в металлообработке. Чтобы правильно выполнить эту процедуру, нужен качественный расходный материал.

«Год назад перед нами встала задача — разработать и представить рынку изделие, которое будет не только соответствовать требуемым характеристикам, но и станет конкурентоспособным по стоимости по сравнению с аналогичными продуктами ушедших производителей. После тестовых отгрузок и обратной связи заводов мы убедились в превосходных показателях нашей сварочной проволоки и приступили к ее серийному выпуску», — рассказал генеральный директор компании Артем Лукин.

Предприятие было основано в 2019 году. Оно специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и помощи со стороны города. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами.

