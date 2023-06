Созданные в МФТИ российские спутниковые терминалы прошли испытания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Научно-производственная фирма «Микран» и МФТИ изготовили и успешно протестировали в лабораторных условиях макеты спутниковых абонентских терминалов. Кроме того, прошел испытания макет контрольно-проверочной аппаратуры, предназначенной для проведения функциональных испытаний и выходного контроля в серийном производстве и осуществления диагностики спутниковых абонентских терминалов в процессе эксплуатации.

Разработанный терминал системы спутниковой связи будет использоваться в гражданском секторе экономики. Его главные функции — предоставление широкополосного доступа в Интернет для индивидуальных и коллективных пользователей, магистральных спутниковых каналов для корпоративных пользователей, а также обеспечение выделенной пропускной способности для VNO-операторов.

Успешная реализация проекта позволит обеспечить спутниковой связью предприятия и конечных пользователей, в том числе в регионах со слаборазвитой инфраструктурой и суровым климатом (территория Арктики, районы Сибири и Дальнего Востока). Это даст мощный толчок для экономического и социального развития не только этих областей, но и страны в целом. К другим положительным моментам относятся: формирование научно-технического задела для дальнейшего развития систем спутниковой связи, обеспечение технологической безопасности страны, наращиванию компетенций российских разработчиков и предприятий, создание собственного парка оборудования, не уступающего по своим характеристикам образцам мирового уровня.

С 2021 года АО «НПФ «Микран» и Московский физико-технический институт (МФТИ) разрабатывают интеллектуальную программно-аппаратную платформу спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа и подключения объектов критической инфраструктуры. Цель проекта — разработка и организация высокотехнологичного производства полностью отечественного спутникового наземного абонентского терминала системы спутниковой связи с контрольно-проверочной аппаратурой, работающего на отечественном ПО, использующего помехоустойчивое кодирование сигнала и обеспечивающего шифрование трафика.

Проект реализуется в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г N 218.

