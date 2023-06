Слушатели программы МВА ИДАБ ГУУ прошли стажировку в ОАЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 11 по 23 июня слушатели программы MBA Института делового администрирования и бизнеса Государственного университета управления прошли зарубежную стажировку по направлению «Современные технологии управления: успешный опыт развития бизнеса ОАЭ» в Аджманском университете науки и технологий (ОАЭ).

Участниками программы стали 23 студента, среди которых собственники бизнеса, молодые предприниматели, топ-менеджеры госкорпораций, банков и институтов развития.

Стажировка прошла в одном из крупнейших ВУЗов Объединенных Арабских Эмиратов – Аджманском университете науки и технологий (AUST). На сегодняшний день AUST входит в десятку лучших университетов ОАЭ и в топ-660 мира в международном рейтинге QS.

В ходе стажировки слушатели познакомились с инновационными технологиями управления, особенностями ведения бизнеса, цифровой трансформации, банковского дела в ОАЭ. Программа стажировки включала как мастер-классы от ведущих преподавателей Аджманского университета, так и посещение знаковых предприятий ОАЭ, занимающих лидирующие позиции в своих отраслях. Молодые предприниматели из России имели возможность не только познакомиться с производственными и бизнес-процессами, но и встретиться с топ-менеджментом предприятий для обсуждения специфики бизнеса и установления прямых контактов.

«Приятно осознавать, что III Форум Федерации ректоров российских и арабских университетов так быстро дал свои практические плоды и не остался формальной встречей. Слушатели программы MBA ИДАБ ГУУ тоже привезли со стажировки не только тёплые воспоминания о восточном гостеприимстве, но и конкретные знания в области ведения бизнеса и отраслевого управления, узнали тонкости цифровой трансформации, наладили связи с топ-менеджерами посещённых компаний и предприятий. Есть все предпосылки к тому, чтобы эта программа стажировок стала регулярной. Вполне возможно, мы будем приглашать наших новых арабских друзей с ответным визитом в ГУУ», – поделился впечатлениями ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Договоренности с Аджманским университетом о приеме российских слушателей были достигнуты при организационном содействии бизнес-посла «Деловой России» в ОАЭ Максима Загорнова.

Отметим, что Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ сотрудничает с «Деловой Россией» уже несколько лет. На базе института действует кафедра «Деловой России», в рамках работы которой предприниматели объединения читают лекции, проводят мастер-классы для студентов. Проведение стажировки в Аджманском университете при содействии «Деловой России» открыло новые возможности для слушателей программы MBA ИДАБ ГУУ на ближневосточном рынке.

«Для «Деловой России» это первый проект такого масштаба по организации стажировки слушателей MBA ведущего управленческого вуза страны. Это серьёзный шаг для развития двусторонних отношений с ОАЭ. Сегодня в условиях стремительно меняющегося мира и развития новых инновационных технологий для предпринимателей важно иметь доступ к лучшим мировым решениям в выстраивании бизнес-процессов. Программа стажировки, на мой взгляд, получилась крайне насыщенной, как с точки зрения теоретического материалы, так и с практической стороны – слушатели MBA ИДАБ ГУУ смогли посетить различные предприятия ОАЭ, пообщаться с их руководителями, обменяться опытом ведения бизнеса в наших странах. Надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено на уровне университетов и «Деловой России», — подчеркнула вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России», заведующая кафедрой «Деловой России» ИДАБ ГУУ Нонна Каграманян.

По итогам программы слушатели получили сертификаты Аджманского университета науки и технологий о прохождении стажировки в объеме 70 контактных часов. Как отметили в Институте делового администрирования и бизнеса Государственного университета управления, с учетом успешного результата стажировка в Объединенных Арабских Эмиратах может стать ежегодной.

