Сильный ветер и гроза: москвичей предупредили об ухудшении погоды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие часы в столице ухудшится погода, местами возможна гроза. Синоптики также предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 18–20 градусов.

Плохая погода может вызвать повреждения линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

О временных скоплениях воды можно сообщить в управу района или префектуру округа, на портал «Наш город», в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53, в ГУП «Мосводосток» по телефону: +7 (495) 657-87-03 или в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 (495) 632-58-46. Кроме того, заявки принимаются в аккаунте Мосводостока в социальной сети «ВКонтакте». Городские службы оперативно реагируют на все поступающие сообщения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI