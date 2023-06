Сергей Собянин расширил меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице расширили меры поддержки, которыми могут воспользоваться компании при реализации инвестиционных проектов по строительству спортивных объектов. Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.

Теперь такие проекты могут получить специальный статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Это позволит инвесторам снизить нагрузку по региональным налогам до 25 процентов. Ставку налога на прибыль, зачисляемую в городской бюджет, уменьшат до 13,5 процента (вместо стандартных 17), а также обнулят ставку налога на имущество. Земельный налог снизят до 0,7 процента от начисленного, а арендную ставку — до 0,01 процента от кадастровой стоимости.

В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы смогут воспользоваться повышенными коэффициентами при расчете размера льготы по плате за смену вида разрешенного использования земельного участка. Это касается строительства спортивных объектов.

По состоянию на июнь 2023 года в Москве реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов. В них вложено около 40 миллиардов рублей частных инвестиций. Объем предоставленных льгот составляет 925 миллионов рублей. На объектах, построенных в рамках ИПП, создадут более 10 тысяч рабочих мест.

Этот статус могут получить инвесторы, которые занимаются модернизацией производства, создают промышленный комплекс, индустриальный парк или технопарк, строят объекты образования, культуры, искусства и социального обслуживания населения.

Правительство Москвы утвердило программу стимулирования создания мест приложения труда в 2019 году (постановление от 31 декабря). С ее помощью получить льготы могут инвесторы, которые строят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, а также торгово-развлекательные центры, гостиницы и другие.

Реализация программы обеспечивает комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает маятниковую миграцию внутри города.

На данный момент одобрены проекты, которые предполагают суммарные инвестиции в объеме около 200,8 миллиарда рублей. Это позволит создать свыше 81 тысячи рабочих мест.

