Сергей Собянин поздравил архивно-библиотечный фонд ВДНХ с 85-летием

Архивно-библиотечному фонду ВДНХ исполнилось 85 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В архиве хранится более полумиллиона фотографий и 153 тысячи исторических документов о главной выставке страны. Здесь можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили в разные годы, а также чертежи павильонов и периодические издания ВДНХ.

Схемы, проекты планировки и снимки помогают архитекторам, строителям и реставраторам восстанавливать знаковые городские объекты. Кроме того, документы часто используют при создании тематических выставок и формировании музейных экспозиций.

«С помощью хранящихся в архиве сведений горожане узнают больше об истории семьи — москвичи ищут родственников, работавших или награжденных на ВДНХ», — добавил Мэр Москвы.

Часть материалов уже перевели в электронный вид, чтобы сделать их доступнее для широкой аудитории. Сейчас на портале архивно-библиотечного фонда ВДНХ размещено почти 28,5 тысячи наградных документов в которых упоминается более 2,2 миллиона человек и около 112 тысяч организаций.

«Важную роль в процессе сохранения информации, конечно же, играют сотрудники архива. Сначала их было всего два, в наши дни в команде уже 12 человек. Есть среди них и те, кто трудится на ВДНХ свыше 30 лет», — отметил Сергей Собянин.

