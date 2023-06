Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2021–2022 годы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Комплекс мероприятий по наблюдению в НПС осуществляется на постоянной основе и включает в себя: мониторинг субъектов НПС и связанных с ними объектов наблюдения (платежных систем, платежной инфраструктуры);

оценку деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения (платежных систем, платежной инфраструктуры);

подготовку по результатам оценки предложений по изменению деятельности оцениваемых субъектов НПС организаций и связанных с ними значимых платежных систем (инициирование изменений). Раскрытие информации Банк России опубликовывает обзор результатов наблюдения за значимыми платежными системами и общий обзор результатов наблюдения в НПС не реже одного раза в два года.

