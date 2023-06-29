Результаты наблюдения в национальной платежной системе за 2021–2022 годы

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –
Комплекс мероприятий по наблюдению в НПС осуществляется на постоянной основе и включает в себя:
- мониторинг субъектов НПС и связанных с ними объектов наблюдения (платежных систем, платежной инфраструктуры);
- оценку деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними объектов наблюдения (платежных систем, платежной инфраструктуры);
- подготовку по результатам оценки предложений по изменению деятельности оцениваемых субъектов НПС организаций и связанных с ними значимых платежных систем (инициирование изменений).
Раскрытие информации
Банк России опубликовывает обзор результатов наблюдения за значимыми платежными системами и общий обзор результатов наблюдения в НПС не реже одного раза в два года.
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