Регистрация товарных знаков стала доступна для самозанятых

акон, разрешающий самозанятым регистрировать товарный знак, вступает в силу с 29 июня. Теперь это средство индивидуализации будет доступно физическим лицам и самозанятым, так как отдельными видами предпринимательской деятельности россияне могут заниматься и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Федеральный закон разработан Минэкономразвития в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной собственности, утвержденной Правительством РФ и курируемой первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Граждане смогут повысить узнаваемость своих брендов на рынке и конкурировать наравне с компаниями и ИП. После вступления документа в силу иностранные граждане также смогут регистрировать товарные знаки в России без подтверждения статуса ИП. Ранее право владеть товарными знаками было только у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Это яркий пример того, как предложение бизнеса нашло поддержку государства. Большая работа в рамках принятия соответствующего закона была проделана совместно с Советом Федерации. Сейчас в России зарегистрировано 7 миллионов самозанятых.

«Товарные знаки пользуются спросом у предпринимателей. Возможность их регистрации для самозанятых граждан станет дополнительным инструментом для развития личных брендов и продвижения товаров и услуг. Они подчеркивают уникальность продукта и способствуют формированию его дополнительной стоимости, а также защите конечного потребителя от контрафакта», – прокомментировал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил, что это решение важно в первую очередь для самозанятых. «У самозанятых и физических лиц, оказывающих услуги по ГПХ, появится дополнительный инструмент для развития личных брендов, продвижения работ, товаров и услуг. Важно отметить, для новой категории заявителей не будет никаких разграничений, не изменится размер пошлин и скидок. Напомню, при подаче заявки в электронной форме на любой объект интеллектуальной собственности, в том числе и на товарный знак, мы предоставляем скидку в 30% на уплату государственной пошлины», – добавил он.

Получить действующее на всей территории России исключительное право на товарный знак можно заплатив пошлину в размере от 21 700 рублей.

Благодаря закону расширятся возможности для осуществления предпринимательской деятельности (в тех случаях, когда регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или создавать юридическое лицо нецелесообразно, а потребность в индивидуализации своих товаров и услуг есть), а также упростится процедура регистрации товарного знака за счет либерализации требований к заявителю и обладателя прав на товарные знаки. Сейчас при регистрации товарного знака проверяется наличие у заявителя статуса ИП. После вступления закона в силу необходимости в специальном статусе больше не будет. Также упрощается переход исключительного права по договору или без него (в частности, в случае наследования и распределения имущества ликвидируемого юридического лица). Сейчас, чтобы приобрести исключительное право на ТЗ по договору или без договора (например, по наследству), нужно иметь статус индивидуального предпринимателя. После вступления закона в силу такой статус будет не нужен.

Товарные знаки подчеркивают уникальность товаров, на которые они нанесены, и способствуют формированию их дополнительной стоимости за счет узнаваемости продукта, его качества и других потребительских характеристик. Кроме того, товарные знаки становятся все более востребованными из-за требований к их наличию маркетплейсами. Это обеспечивает в том числе защиту конечного потребителя от контрафакта. В связи с этим все средства, которые инвестируются в создание и регистрацию товарного знака, многократно окупаются.

В 2022 году в Роспатент поступило 112 тысяч заявок на товарные знаки. Прирост тогда составил 4,7% именно за счет российского бизнеса. Отечественные компании стремились занять освободившиеся ниши и конкурировать с западными особенно в сегментах фармацевтики (доля 13,5%), одежды и обуви (18,8%), электроники (16,7%), бытовой химии и косметики (15%), хлебобулочных товаров (13,5%).

92% заявок было подано в электронном виде. При такой подаче – на сайте Роспатента или на портале госуслуг – для физических лиц действует скидка в 30%. Роспатент выдает электронное свидетельство о регистрации.

За 5 мес. 2023 года подача заявок на товарные знаки выросла на +23.1% (всего подана 51 241 заявка). По национальной процедуре подано 46 800 заявок (+33.1%) из них, российские заявители подали 43 160 заявок (+35.2%) иностранные заявители подали 3 640 заявок (+12.2%) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

