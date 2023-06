Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 30 июня по 27 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 30 июня по 27 июля по будням с 19:00 до 06:00 изменится расписание поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1). Это связано со строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово». Работы пройдут в вечерние и ночные часы, когда пассажиропоток наименьший.

На Савеловском направлении с 19:00 до 22:00 интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут, а после 22:00 — до одного часа. После 22 часов часть поездов отменят, а для некоторых скорректируют перечень остановок на участке от Дегунина до Лобни.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 20 минут. Часть поездов не будет останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

Изменится также расписание движения некоторых аэроэкспрессов, следующих в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

Для строительства ТПУ «Лианозово» по будням будут поочередно закрывать пути на участке от Бескудникова до Лобни. Для поездов освободят один путь.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино». График движения автобусов и аэроэкспрессов размещен на сайте компании.

Расписание пригородных и городских поездов можно узнать в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также «Расписание и билеты ЦППК» и на сайте перевозчика.

