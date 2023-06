Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Проект «Спортивные выходные» стал лауреатом ежегодной премии «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы». Награждение прошло на форуме «Спорт. Бизнес. Экология». Об этом рассказала Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы».

«“Спортивные выходные” — один из самых популярных проектов в столице, созданный центрами госуслуг и городским Департаментом спорта. Он полюбился многим москвичам. Мы видим, как проект меняет людей — они начинают вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, достигают своих целей. Многие находят единомышленников. Это очень мотивирует развивать проект дальше. Для нас победа в номинации “Лучшая программа по популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения города Москвы” — показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Ждем всех желающих на тренировки», — отметила Кристина Сиротинина.

В летнем сезоне занятия на свежем воздухе проводятся на 26 площадках в популярных местах столицы. Среди них южный ландшафтный парк на территории культурно-развлекательного кластера «Остров мечты», сад Технопарка в инновационном центре «Сколково», крыша Южного речного вокзала, «Хлебозавод № 9», парк 50-летия Октября и причал Лужники — Центральный.

Для тех, кто предпочитает тренироваться не выходя из дома, в телеграм-канале проекта в 07:00 по будням транслируют новые зарядки. Кроме того, пользователи могут присоединиться к мастер-классам по разным видам спорта, а также к медитациям. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время.

График тренировок доступен на сайте проекта. Ознакомиться с расписанием и записаться можно и в любом центре госуслуг. Все занятия бесплатно проводят профессиональные тренеры.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI