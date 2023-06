Подземный переход через пути МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда откроют в сентябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

На северо-западе столицы завершается строительство подземного пешеходного перехода под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе 1-го Тушинского проезда (владение 19). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас ведутся работы по установке лифтов и началась внутренняя отделка подземного пешеходного перехода с помещениями для эксплуатирующих служб. Общая готовность объекта почти 80 процентов. Полностью завершить работы планируется в сентябре этого года. Отмечу, что строительство перехода никак не повлияло на движение поездов», — добавил глава ведомства.

Протяженность подземного пешеходного перехода составляет 61 метр. Специалисты сделают два лестничных схода и установят два лифта грузоподъемностью тысяча килограммов для маломобильных жителей.

В переходе обустроят технические помещения эксплуатирующих организаций: щитовую государственного бюджетного учреждения «Гормост», щитовые снегоудаления, диспетчерскую, насосную и машинные помещения лифтов.

После того как объект введут в эксплуатацию, будет создана удобная пешеходная связь между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом, а также безопасный маршрут через пути МЦД-2.

