О начале торгов ценными бумагами “30” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “29” июня 2023 года приняты следующие решения:

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-243 [i] Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-243-01000-B-001P от 22.09.2021 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 25.06.2027 Торговый код RU000A103TY8 ISIN код RU000A103TY8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-09, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4-31-00354-B от 07.07.2022 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 29.06.2025 Торговый код RU000A104YF5 ISIN код RU000A104YF5 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Дата окончания размещения Даты начала и окончания размещения Облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_LKOH-5Y-001Р-569R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-599-01481-B-001P от 09.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 06.07.2028 Торговый код RU000A106D75 ISIN код RU000A106D75 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 7 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС-KR_FIX-3Y-001Р-570Ri Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-600-01481-B-001P от 09.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 06.07.2026 Торговый код RU000A106D83 ISIN код RU000A106D83 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 7 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-516, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-516-01000-B-001P от 18.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 25.06.2027 Торговый код RU000A1069F4 ISIN код RU000A1069F4 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигации. Дата окончания размещения Дата окончания размещения ценных бумаг совпадает с датой начала размещения ценных бумаг Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-571R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-601-01481-B-001P от 19.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 10.07.2028 Торговый код RU000A106EB1 ISIN код RU000A106EB1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 7 июля 2023 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-492 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-492-01000-B-005P от 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 01.07.2023 Торговый код RU000A106FU8 ISIN код RU000A106FU8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04 Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “ВИС ФИНАНС” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-04-00554-R-001P от 21.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 2 000 000 штук Дата погашения 25.08.2026 Торговый код RU000A106EZ0 ISIN код RU000A106EZ0 Уровень листинга Второй уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование ПАО Банк Синара идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа EC0106000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БанкСинара

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-327 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-327-01000-B-001P от 21.02.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 28.04.2025 Торговый код RU000A106FQ6 ISIN код RU000A106FQ6 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 980 (Девятьсот восемьдесят) рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 98% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Полное наименование Эмитента Акционерное общество “МГКЛ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые, предназначенные для квалифицированных инвесторов Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-03-11915-A-001P от 21.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 250 000 штук Дата погашения 25.06.2027 Торговый код RU000A106FW4 ISIN код RU000A106FW4 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ООО “Цифра брокер” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0356400000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ФридомФинанс

Определить:

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-12-002P Полное наименование Эмитента Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-18-03349-B-002P от 14.12.2020 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 26.06.2026 Торговый код RU000A106FV6 ISIN код RU000A106FV6 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной

1 000 (Одна тысяча) рублей за

1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения Биржевых облигаций выпуска совпадают Андеррайтер наименование АО “Россельхозбанк” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0134700000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Россельхоз Б

[i] Размер выплат по облигациям зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в подпункте 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.



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