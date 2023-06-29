О начале торгов ценными бумагами “29” июня 2023 года

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “28” июня 2023 го да приняты следующие решения:

Определить: “29” июня 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Облигации участия в займе серии 12 со ставкой 7,288% и сроком погашения в 2037 году

Полное наименование Эмитента

Gas Capital S.A.

Тип ценных бумаг

Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Номинальная стоимость

1 000 долларов США

Количество ценных бумаг в выпуске

1 250 000 штук

Дата погашения

16.08.2037

Торговый код

XS0316524130

Código ISIN

XS0316524130

Уровень листинга

Третий уровень

Определить: “29” en 2023 hace 1 año, “29” en 2023 hace 3 años латы следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Ver todas las definiciones serie КС-4-491

Полное наименование Эмитента

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

registro

4B02-491-01000-B-005P de 25.04.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

150 000 000 штук

Дата погашения

30.06.2023

Торговый код

RU000A106FK9

Código ISIN

RU000A106FK9

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.

Дата окончания размещения

Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.

Андеррайтер

наименование

Банк ВТБ (ПАО)

identificador Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0003300000

краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа

ВТБ РФ

Определить: “29” en 2023 hace 1 año, “29” en 2023 hace 3 años латы следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie БО-005Р-01

Полное наименование Эмитента

Государственная компания “Российские автомобильные дороги”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

registro

4B02-01-00011-T-005P de 23.06.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

20 000 000 штук

Дата погашения

28.12.2023 – 20% от номинальной стоимости Облигаций; 25.06.2026 – 80% от номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций – 25.06.2026

Торговый код

RU000A106FR4

Código ISIN

RU000A106FR4

Уровень листинга

Второй уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена разенениís биржевых облигаций устаавли adaptón 100% (сто процентов) от ноенальной стоиiación Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Бир жевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 3 (Третий) Биржевых облигаций; b) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Андеррайтер

наименование

Банк ГПБ (АО)

identificador Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0009800000

краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа

ГПБ (АО)

Определить: “29” en 2023 hace 1 año, “29” en 2023 hace 3 años латы следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Artículos relacionados y artículos relacionados га шения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций серии БО-001P-34[i]

Полное наименование Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

Registro

4B02-34-00307-R-001P de 26.06.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

17 391 177 штук

Дата погашения

28.06.2033

Торговый код

RU000A106FM5

Código ISIN

RU000A106FM5

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещен ия также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой ооончаниiencia разещения облигаций echebrar тenda рiguritar тий рабочий день с даты начала разещени esposa, при э тор нные тои на фондовое ынке.

Андеррайтер

наименование

АО “Банк ДОМ.РФ”

identificador Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0034600000

краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа

БанкДОМРФ

Определить: “29” en 2023 hace 1 año, “29” en 2023 hace 1 año латы следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie ПБО-001Р-К416

Полное наименование Эмитента

государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

registro

4B02-449-00004-T-001P de 25.01.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

20 000 000 штук

Дата погашения

20.07.2023

Торговый код

RU000A105UM6

Código ISIN

RU000A105UM6

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещен ия также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; b) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Андеррайтер

наименование

ВЭБ.РФ

identificador Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0046000000

краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа

ВЭБ РФ

Определить: “29” en 2023 hace 1 año, “29” en 2023 hace 3 años латы следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie ПБО-001Р-К421

Полное наименование Эмитента

государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

registro

4B02-454-00004-T-001P de 30.05.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

20 000 000 штук

Дата погашения

13.07.2023

Торговый код

RU000A106BU7

Código ISIN

RU000A106BU7

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещен ия также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; b) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Андеррайтер

наименование

ВЭБ.РФ

identificador Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0046000000

краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа

ВЭБ РФ

Определить: “29” en 2023 hace 1 año, “29” en 2023 hace 3 años латы следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie БО-02

Полное наименование Эмитента

Акционерное общество “Сергиево-Посадский мясокомбинат”

Тип ценных бумаг

Облигации биржевые

registro

4B02-02-09137-A del 23.06.2023

Номинальная стоимость

1 000 rublos

Количество ценных бумаг в выпуске

300 000 euros

Дата погашения

11.09.2026 – 25% de номинальной стоимости Облигаций; 10.12.2026 – 25% de номинальной стоимости Облигаций; 03.10.2027 – 25% de номинальной стоимости Облигаций; 08.06.2027 – 25% de номинальной стоимости Облигаций. Дата погашения Облигаций – 08.06.2027

Торговый код

RU000A106FN3

Código ISIN

RU000A106FN3

Уровень листинга

Третий уровень

Способ размещения

Открытая подписка

Цена размещения

Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещен ия также уплачивает накопленный купонный доход.

Дата окончания размещения

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 30-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций б) дата размещения послед ней Биржевой облигации выпуска.

Андеррайтер

наименование

ООО “ИК Диалот”

identificador Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа

MC0550500000

краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа

ДИАЛОТ

Уведомление

[i] Разер выплат по облигациamo -amo зависи: о наículos Федерального закона о 22.04.1996 n 39-з “о ынке ценных б ijo”. Согласно письму, полученному от эмитента и в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, облигации не предназначены для продажи неквалифицированным инвесторам.

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