Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В формате «ВКР как стартап» впервые прошли защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ.

В рамках Высшей инженерно-экономической школы прошла защита магистерских диссертаций студентов, обучающихся по направлению 27.04.07_02 «Биоэкономика». Среди работ были представлены магистерские диссертации, разработанные группой студентов по одному бизнес-проекту, в формате «ВКР как стартап».

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого формат «ВКР как стартап» развивается уже более трёх лет. Для защиты проектов разработаны необходимые документы и правила, регламентирующие подготовку и защиту стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Один из ключевых пунктов — прохождение двух Экспертных советов, на которых оценивают степень проработанности проектов и их подготовку к защите. Каждый из проектов получает одобрение предпринимателей и представителей бизнеса.

На защите был представлен бизнес-проект технологического решения по созданию сорбента на основе вторичных продуктов масложировой промышленности для сбора нефти и нефтепродуктов из воды.

В междисциплинарную команду проекта вошли студенты ИПМЭиТ. Елизавета Ночевкина анализировала рынок нефтесорбентов РФ, оценивала инвестиционную привлекательность и разрабатывала бизнес-план проекта. Оксана Бальчугова занималась технологией и проводила инженерные расчеты. Лина Новрузова участвовала в лабораторных испытаниях в рамках разработанной технологии. Алена Галкина подбирала контрольно-измерительные приборы.

Работа проводилась под руководством профессора ВИЭШ, д.э.н., Татьяны Кудрявцевой и доцента ВИЭШ, к. э. н., Светланы Гутман, с привлечением консультанта по вопросам биотехнологических процессов и лабораторных испытаний — доцента ВШБиПП, к. т. н., Юлии Смятской.

Проект обладает высоким потенциалом коммерциализации и позволяет решать ряд эколого-экономических проблем. Это утилизация образующихся побочных продуктов масложировой промышленности, очистка загрязнённых нефтепродуктами вод мирового океана и разработка инноваций рециклинга, реализация которой может быть интересна бизнесу. Продукт может быть предусмотрен в различных формах упаковки: сорбирующие боны (для сорбции с поверхности воды разливов различной площади), маты (для сбора нефти на небольших площадях водных поверхностей в зонах ограниченного доступа), подушки (для локального сбора нефтепродукта) и порошкообразные сорбенты в мешках (для их последующей загрузки в промышленные фильтр-системы).

Продукция обладает высокими сорбционными характеристиками при относительно низкой цене благодаря использованию в качестве исходного сырья вторичных ресурсов и проведенным инженерным и экономическим расчётам.

Проект прошёл преакселерационную программу «Большая разведка 2022» и акселерацию «TechnoProject-22», участвовал в инвест-сессиях и питчах на плановых Экспертных советах. Разработанная технология вызвала заинтересованность иностранных коллег.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI