Около 50 мероприятий подготовили парки столицы в честь Дня молодежи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные парки подготовили более 50 познавательных, спортивных и творческих мероприятий в честь Дня молодежи. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Приглашаем посетить столичные парки культуры и отдыха. Они подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки», — сказала Наталья Сергунина.

30 июня молодых людей ждут в парке «Дубки». С 16:00 до 19:00 на его центральной площади состоятся занятия по современным танцам, капоэйре и йоге.

Почувствовать себя известным музыкантом предлагают в парке Дружбы. 1 июля с 15:00 до 17:00 все желающие смогут попробовать поиграть на ударных и клавишных инструментах или на электро- и бас-гитаре, а еще собрать вместе с друзьями группу и даже записать свой хит.

В парке «Северное Тушино» (на спортивной площадке слева от центральной аллеи) 1 июля запланирована тренировка. Она начнется в 14:00. Участники освоят упражнения на укрепление мышц голеностопа и спины, а также выполнят задания на ловкость и координацию. Здесь же 2 июля в 18:00 на центральной площади начнется открытый танцевальный урок по сальсе и бачате.

1 и 2 июля с 18:00 до 20:00 гости сада имени Н.Э. Баумана узнают, как выступать перед публикой, создавать яркие образы на сцене и стать более уверенным в себе при общении с другими людьми.

Кроме того, в первые выходные июля с 12:00 до 22:00 в парке «Ходынское поле» при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики проведут фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». На тематических площадках «Добро», «Спорт» и «Возможности» пройдут образовательные лекции, карьерные консультации, встречи с героями России, творческие мастер-классы и спортивные состязания. Юношам и девушкам расскажут о волонтерстве и экологии, перед ними выступят студенческие коллективы.

2 июля в 15:30 в парке поселка Шишкин Лес организуют фестиваль «ТиНАО. Притяжение» с викторинами, аттракционами, выступлениями артистов и флешмобом в духе красочного индийского праздника красок Холи.

