Объявлен конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет в соответствии со ст. 332 ТК РФ и в связи с наличием с 01.09.2023 г. вакантных должностей профессорско-преподавательского состава в 2023/2024 учебном году объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

· ассистента;

· старшего преподавателя;

· доцента;

· профессора

по кафедрам:

· информатики;

· информационных систем и технологий;

· дизайна архитектурной среды;

· менеджмента в строительстве;

· начертательной геометрии и инженерной графики;

· рисунка;

· строительной физики, электроэнергетики и электротехники.

Процедура конкурса определена Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749) и Положением об организации и процедуре избрания по конкурсу на должности педагогических работников в СПбГАСУ (утверждено решением Учёного совета СПбГАСУ от 29.06.2023, протокол № 7).

Требования к квалификации определены:

· Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н);

· Требованиями при прохождении конкурсного отбора ППС СПбГАСУ (утверждены решением Учёного совета СПбГАСУ от 29.06.2022 г., протокол № 7).

Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок с 30.06.2023 по 06.08.2023 включительно подать в электронном виде через портал личных кабинетов (https://portal.spbgasu.ru/ – для работников СПбГАСУ, https://konkurspps.spbgasu.ru/ – для претендентов, не являющихся работниками СПбГАСУ) следующие документы:

· заявление на имя ректора университета;

· копию документа о высшем образовании;

· копию диплома кандидата/доктора наук (при наличии);

· копию аттестата доцента/профессора (при наличии);

· документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы (справка о педагогическом стаже или копия трудовой книжки, заверенная по месту работы) – для соискателей, не являющихся штатными сотрудниками СПбГАСУ;

· список научных и учебно-методических работ за последние три года;

· согласие на обработку персональных данных;

· документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятия трудовой деятельностью в сфере образования (справка об отсутствии судимости).

Оригиналы документов предоставляются участником конкурса в случае положительного решения комиссии при заключении трудового договора в управление кадров с 01.09.2023 по 02.10.2023 по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, управление кадров, каб. 125, 126, тел. +7 (812) 316-42-13.

Место, дата и время проведения конкурса: 31.08.2023 в 14:30, ауд. 216.

