Объявлен конкурсный отбор на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет в соответствии со ст. 332 ТК РФ и в связи с наличием с 01.09.2023 г. вакантных должностей профессорско-преподавательского состава в 2023/2024 учебном году объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:
· ассистента;
· старшего преподавателя;
· доцента;
· профессора
по кафедрам:
· информатики;
· информационных систем и технологий;
· дизайна архитектурной среды;
· менеджмента в строительстве;
· начертательной геометрии и инженерной графики;
· рисунка;
· строительной физики, электроэнергетики и электротехники.
Процедура конкурса определена Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749) и Положением об организации и процедуре избрания по конкурсу на должности педагогических работников в СПбГАСУ (утверждено решением Учёного совета СПбГАСУ от 29.06.2023, протокол № 7).
Требования к квалификации определены:
· Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 г. № 1н);
· Требованиями при прохождении конкурсного отбора ППС СПбГАСУ (утверждены решением Учёного совета СПбГАСУ от 29.06.2022 г., протокол № 7).
Для участия в конкурсном отборе необходимо в срок с 30.06.2023 по 06.08.2023 включительно подать в электронном виде через портал личных кабинетов (https://portal.spbgasu.ru/ – для работников СПбГАСУ, https://konkurspps.spbgasu.ru/ – для претендентов, не являющихся работниками СПбГАСУ) следующие документы:
· заявление на имя ректора университета;
· копию документа о высшем образовании;
· копию диплома кандидата/доктора наук (при наличии);
· копию аттестата доцента/профессора (при наличии);
· документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы (справка о педагогическом стаже или копия трудовой книжки, заверенная по месту работы) – для соискателей, не являющихся штатными сотрудниками СПбГАСУ;
· список научных и учебно-методических работ за последние три года;
· согласие на обработку персональных данных;
· документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятия трудовой деятельностью в сфере образования (справка об отсутствии судимости).
Оригиналы документов предоставляются участником конкурса в случае положительного решения комиссии при заключении трудового договора в управление кадров с 01.09.2023 по 02.10.2023 по адресу: 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4, управление кадров, каб. 125, 126, тел. +7 (812) 316-42-13.
Место, дата и время проведения конкурса: 31.08.2023 в 14:30, ауд. 216.
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