Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП в I квартале вырос почти на 40%

рупнейшие заказчики в I квартале 2023 года нарастили закупки у малого и среднего бизнеса, увеличив их объем почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За первые три месяца текущего года объем закупок по 223-ФЗ у МСП-поставщиков достиг 1,255 трлн рублей. Задача увеличения закупок крупнейших госкомпаний у МСП является одним из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Для поддержки малого и среднего бизнеса в сфере закупок действует комплекс мер государственной поддержки: с 2022 года увеличена обязательная квота закупок у субъектов МСП – с 20 до 25 %, а в рамках особой процедуры «спецторгов», когда участниками закупок являются только субъекты МСП, – с 18 до 20 %, обязанность по выполнению данной квоты распространена на всех заказчиков по 223-ФЗ. И сегодня мы видим результаты: увеличился не только объем закупок у МСП, но и количество заключенных договоров – за 1 квартал показатель вырос на 52%, это более 162 тысяч контрактов», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Лидерами по объему закупок стали «ФСК – Россети», «Сахаэнерго», РЖД, АО «РЖДстрой». Наибольшего прироста объема закупок в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года удалось добиться малому и среднему бизнесу из Санкт-Петербурга (+17,37 млрд рублей), Астраханской области (+12,85 млрд рублей), Республики Татарстан (+5,98 млрд рублей), Мурманской области и Красноярского края (+4,77 и 4,27 млрд рублей соответственно). В топ-10 по приросту также вошли Оренбургская область (+3,51 млрд рублей), Алтайский край (+3,23 млрд рублей), Иркутская область (+3,19 млрд рублей), Сахалинская область (+2,89 млрд рублей), Республика Крым (+2,57 млрд рублей). Мониторинг ведёт «Корпорация МСП».

«Несмотря на санкционные ограничения и связанные с ними последствия в экономике, включая разрыв производственных цепочек, задержки поставок, ценовые колебания, заказчики не снижают объемов закупок у малых и средних предприятий. Такое ответственное отношение позволяет наращивать объемы закупок даже в сложившихся условиях, помогая им работать и развиваться», – отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

В первом квартале 2023 года наблюдалось резкое увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спроса при закупках целого ряда позиций. Так, объем договоров на ветеринарные услуги показал прирост в 13 раз, на услуги по рекультивации и утилизации отходов – более чем в 6 раз, на услуги общественных организаций – почти в 5,5 раза.

