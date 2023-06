Объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые три месяца 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустили в 3,5 раза больше высокотехнологичной продукции, чем за тот же период прошлого года. Объемы производства составили 17,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В связи с повышением спроса на оригинальные и импортозамещающие товары резиденты особой экономической зоны “Технополис Москва” за первые три месяца 2023 года нарастили выпуск высокотехнологичной продукции почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем произведенных товаров, работ и предоставленных услуг в первом квартале этого года составил 17,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2021 и 2020 годами выпуск продукции увеличился в 4,6 и почти шесть раз соответственно. Компании — резиденты ОЭЗ активно инвестируют в свои производства, обновление оборудования и научные разработки, что позволяет наращивать мощности и увеличивать производство востребованной продукции», — рассказал Владимир Ефимов.

У резидентов особой экономической зоны есть ряд преимуществ, которые позволяют им развивать наукоемкий бизнес в Москве. Так, они на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на землю, имущество и транспорт, могут ввозить продукцию без пошлин, а ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента.

«Больше всего продукции выпустили представители медицинского кластера. Они произвели оборудования, расходных материалов, изделий и лекарственных препаратов на 9,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос в 5,6 раза. Такая динамика обусловлена в том числе высоким спросом со стороны потребителя. Также высокие результаты показывают компании-резиденты, предлагающие свои решения в области микроэлектроники и оптики. В первом квартале они произвели около четверти от всей выпущенной продукции на территории ОЭЗ. Более 30 резидентов кластера выпустили в первом квартале микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток и других высокотехнологичных продуктов на сумму 4,3 миллиарда рублей, что почти в два раза больше показателей прошлого года. Тогда объем выпущенной продукции составил 2,2 миллиарда рублей», — подчеркнул руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия активно применяют новые технологии, закупают оборудование и ведут разработки, которые позволяют оптимизировать производство собственных программных продуктов.

Замыкают тройку производители программного обеспечения и коммуникационного оборудования: объем выпущенной ими продукции составил по итогам трех месяцев 2,7 миллиарда рублей. Спрос на российское программное обеспечение и другие ИТ-продукты вырос по сравнению с прошлым годом более чем в четыре раза, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Сейчас в состав особой экономической зоны столицы входит шесть площадок — «Печатники», «Алабушево», «Руднево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ» — площадью более 260 гектаров. Свои производства на них разместили около 200 компаний, более 90 из них имеют статус резидентов ОЭЗ. Они предлагают свои инновационные решения в области микроэлектроники, робототехники, оптики, фармацевтических новаций и медицинского оборудования, нано- и энергоэффективных технологий, строительства и высокотехнологичного производства.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI