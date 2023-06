Новый арендатор дома купца Виноградова восстановит здание в рамках льготной программы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город заключил с победителем аукциона договор льготной аренды объекта культурного наследия — дома купца Виноградова. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам торгов с победителем — ООО “Старина” — на 49 лет заключен договор аренды земельного участка и расположенного на нем объекта культурного наследия “Деревянный дом купца Д.С. Виноградова” по программе “1 рубль за квадратный метр в год”. Теперь арендатору в течение пяти лет предстоит провести реставрационные работы, после чего он сможет перейти на льготную арендную ставку и использовать объект по своему усмотрению с учетом охранных обязательств», — рассказал он.

Здание обязаны восстановить в строгом соответствии с охранными обязательствами и сроками плана работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденными Департаментом культурного наследия города Москвы. После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия арендатор должен оформить акт их приемки в ведомстве. Затем инвестор сможет перейти на льготную ставку, которая будет распространяться как на сам объект культурного наследия, так и на участок, на котором он расположен.

«Общая площадь объекта культурного наследия, который имеет свободное назначение, составляет 533,8 квадратного метра, площадь земельного участка — 0,1 гектара. Арендная плата по итогам торгов — 12,1 миллиона рублей в год. После окончания работ инвестор сможет перейти на льготную ставку в размере 533,8 рубля в год из расчета один рубль за квадратный метр», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Деревянный дом купца Дмитрия Виноградова находится по адресу: 2-й Крутицкий переулок, дом 14. Он расположен рядом со станциями метро «Пролетарская» и «Крестьянская Застава» недалеко от большой транспортной развязки.

Дом построили в 1880 году, это образец деревянного зодчества конца XIX века. Его фасад украшен резным карнизом с окантовкой в виде зубцов. До 1917 года дом принадлежал владельцу чугунолитейного завода купцу второй гильдии Дмитрию Виноградову. В советские годы в нем располагались жилые квартиры и различные учреждения.

