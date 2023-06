Новая производственная линия и современное оборудование: завершен второй этап модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Новую производственную линию по изготовлению плит перекрытия установила компания «ДСК-1 — Ростокино» (входит в группу компаний ФСК) в рамках второго этапа модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций. Общий объем инвестиций составил около трех миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«На одном из крупнейших домостроительных комбинатов Москвы завершился второй этап модернизации производства. Специалисты закончили установку современного оборудования, которое позволило увеличить площадь производимых плит перекрытия. Это дает возможность проектировать помещения большей площади. В сутки новая линия сможет выпускать около 60 изделий с потенциалом роста на 20–30 процентов. Благодаря завершению второго этапа модернизации Ростокинский завод сможет увеличить мощность до 340 тысяч квадратных метров в год и создать дополнительно не менее 100 рабочих мест», — отметил он.

Первым выпущенным изделием стала плита перекрытия, которая отличается увеличенными габаритами.

В рамках второго этапа модернизации на заводе были выполнены работы по усилению строительных конструкций пролетов, а также по изменению конструкций и путей вывозных тележек для доставки на склад готовых изделий больших размеров. Помимо этого, была усовершенствована система освещения в пролетах, благодаря чему цех стал светлее.

По словам управляющего партнера группы компаний по сегменту «Московская область» Даромира Обуханича, ко второму этапу работ приступили осенью 2022 года. Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом.

Развитие собственных производственных площадок в городе позволяет предпринимателям активно наращивать объемы реализации изделий, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Для производителей работает центр поддержки промышленности. Здесь предоставляют помощь по вопросам, связанным с мерами поддержки, локализацией, финансированием и кредитованием предприятий, подбором альтернативных поставщиков, взаимодействием с органами власти. Обратиться туда можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 (495) 630-00-00 или по электронной почте: industrysupport@mos.ru.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI