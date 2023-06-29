Неэффективно используемый участок в Солнцеве реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Опубликован проект решения о комплексном развитии неэффективно используемой территории общей площадью 1,39 гектара, расположенной на Наро-Фоминской улице. Планируется построить 62,6 тысячи квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Еще одну неэффективно используемую территорию на западе столицы ждет комплексное развитие. Здесь предусмотрено строительство 62,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Объем вложений в редевелопмент площадки оценивается почти в семь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 99 миллионов рублей. В результате реорганизации территории в районе Солнцево появится 260 новых рабочих мест», — заявил Владимир Ефимов.

Участок расположен между Наро-Фоминской улицей и Боровским шоссе. В пешей доступности находятся станция метро «Солнцево» и станция Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.

Реорганизацию участка смогут провести правообладатели территории, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

«Проект предусматривает возведение жилых объектов на месте неиспользуемых заброшенных зданий. Для реализации программы реновации 11,8 тысячи квадратных метров жилья будет построено и передано городу. Кроме того, на территории проведут работы по озеленению, обустройству спортивных, детских и хозяйственных площадок, а также зон отдыха», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий реализуется с 2020 года. Она призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице. Будет создано более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

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